"Ahora tengo dónde llevarle flores, pero quiero justicia”: abuela sepulta a joven hallada en Sosúa

“Ahora al menos tengo donde llevarle flores, pero quiero justicia”, es el clamor de la señora Paula González al dar sepultura a los restos de su nieta e hija de crianza Kali Francheska González, en el cementerio municipal de Pizarrete, en la provincia Peravia.

Kali Francheska estaba desaparecida desde el 5 de septiembre de 2021 y su osamenta fue hallada en una villa en Sosúa, Puerto Plata.

“Que pague quien fue le hizo esto a mi hija”, lloraba Paula, sin fuerza por el dolor de la muerte Kali Francheska. Su agonía no cesó por casi cinco años de búsqueda y reclamo para que las autoridades dieran con el paradero de la jovencita, que para ese entonces tenía 21 años.

“Ella llegó a Sosúa a una villa el 2 de septiembre de 2021. El día 5 fue la última vez que hablé con ella a las 2.45 de la tarde, se escuchaba música. Me dijo que estaba bien y jamás la localicé”, cuenta Paula.

En su lucha por dar con el paradero de la joven, doña Paula contó con el respaldo de comunitarios de Pizarrete, que hasta la acompañaban en autobuses hasta Sosúa para reclamar justicia.

En las redes sociales y portales web están colgados los reportes de la lucha de esta mujer, que aunque no cuenta con recursos económicos, si con el apoyo de su pueblo.

En su ruego está que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordene una investigación exhaustiva y de con los responsables, ya que desde un principio ella dijo que su hija le comunicó que estaba en una villa.

Paula González, abuena de Francheska González tenia casi cinco años buscando a su nieta e hija de crianza

ADN con el hijo de la victima

Para confirmar que la osamenta correspondía a Kali Francheska, le fue realizado un ADN a su hijo, que hoy tiene ocho años, para comparar la muestra, y el domingo Paula recibió la llamada de que dieron positivo.

“El 24 de este mes iba a ser dos meses que me llamaron para decirme que había que hacer un ADN (a unos restos que encontraron en una villa) y yo llevé al niño de ella a la 27 de Febrero (al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif) y el me confirmaron que sí.