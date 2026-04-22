Revista Vive Sano realiza premiación a profesionales de la salud

La Revista Vive Sano celebró la Octava Gala del Premio Vive Sano, en el Hotel Jaragua, reuniendo a profesionales, empresas e instituciones que destacan por su impacto real en la mejora de la salud y el bienestar de la población dominicana.

En esta edición, los galardonados fueron en las siguientes menciones: Trayectoria, noveles, Compromiso Social, gestión de Servicios de Salud, periodismo de Salud y innovación.

Elizabet Gutiérrez, directora editorial de la Revista, destacó, la importancia de identificar y visibilizar las prácticas que elevan el estándar del sector salud en el país.

“El Premio Vive Sano nació para reconocer el buen hacer profesional en el sector salud. Para dar visibilidad a esas historias que no siempre ocupan titulares, pero que sostienen y mejoran la calidad de vida de miles de personas. Esta gala es una forma de poner en primer plano ese trabajo que sí tiene impacto, celebrando la vocación, el compromiso y la humanidad que definen al sector”.