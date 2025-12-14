Abogado de Santiago Hazim exige garantías de seguridad y advierte de desorden en Palacio de Justicia

El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, anunció esta tarde su asistencia al Palacio de Justicia para ejercer su deber como defensor, en un momento en que grupos han convocado una marcha en las inmediaciones.

Valerio hizo un llamado directo a las autoridades, destacando la importancia de que los cuerpos de seguridad del Estado garanticen la integridad de los participantes en la manifestación, así como la seguridad del recinto judicial.

El jurista fue enfático al advertir sobre las consecuencias de cualquier altercado que pudiera surgir: "Si pasa cualquier incidente en el Palacio de Justicia provocado por personas que se sienten por encima de la ley, hacemos las advertencias que son los únicos responsables de daños a las personas y la propiedad.

“Creo en la justicia, no en la presión y el terror." Valerio subrayó su confianza en el sistema judicial y la primacía del Estado de Derecho, distinguiéndola de la coacción social o el miedo.

La Defensa y el Imperio de la Ley

El exdirector de Senasa, Santiago HazimJorge Martínez

El abogado reafirmó su postura sobre el derecho a la protesta en democracia, pero recalcó que este debe ejercerse con respeto al orden público.

"La democracia permite el libre ejercicio a la protesta, pero no al desorden, ni la presión, y es el momento de poner freno al desorden y a las amenazas".

Valerio también dejó claro que las acciones de presión no lo amedrentan: "advirtiendo también que no me intimidan, que no les temo, porque creo en el imperio de la ley."

Finalmente, el defensor hizo hincapié en que su comparecencia se enmarca en las garantías que ofrece el Estado de Derecho para el libre ejercicio de la profesión, destacando que su función es garantizar el derecho fundamental a la defensa de cualquier individuo.

"El Estado de Derecho me permite ejercer libremente la profesión de abogado sin temor, en libertad y garantizando derechos, no de inocentes o culpables, sino seres humanos que tienen conflictos con la ley penal, cuyo principal derecho es la defensa."