“Programas especiales”: el mapa de los planes usados en la presunta estafa a Senasa

La “Operación Cobra”, como bautizó el Ministerio Público la investigación sobre la gestión de Santiago Hazim frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), no se sostiene solo sobre contratos inflados o autorizaciones irregulares.

Según el expediente presentado por el ente persecutor, la presunta estafa se describe como algo más estructural: la creación y captura de programas que, bajo la apariencia de “innovaciones” de salud pública, se convirtieron en “conductos para sacar dinero del Estado y repartir sobornos”

El Ministerio Público, en su expediente entregado para el pedido de medidas de coerción, atribuye a la red un “sistema paralelo” para manipular contratación y habilitación de prestadores, y estima un perjuicio de más de RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.

Este medio extrajo del expediente el desglose de los programas y esquemas que aparecen, así como un resumen de cómo funcionaban y qué grietas institucionales explotaron.

Nutrisalud y “Nutrición Adulto Mayor”

En el papel, se nombraba como “Senasa Cuida de Ti” un programa oficial de promoción y prevención dirigido a mayores de 65 años. En su descripción institucional se habla de atención integral, nutrición, visitas domiciliarias y “entrega de suplementación según diagnóstico”, con reevaluaciones periódicas.

El expediente sostiene que ese programa, vigente desde 2018, se convirtió en “sombrilla” para montar iniciativas específicas de suplementos nutricionales (como Nutrisalud) sin sustento técnico o financiero suficiente, que dispararon pagos y abrieron la puerta al direccionamiento de suplidores.

Mecanismo descrito en el expediente

• Contrataciones irregulares con empresas sin habilitación adecuada o fuera del catálogo correspondiente al momento de contratar.

• Kits sobrevaluados (RD$3,275–RD$5,275 por kit, según el expediente) y sin trazabilidad clínica: se pagaba por suplementos y productos, pero sin evidencia robusta de analíticas, seguimiento médico ni resultados.

• Desvío de población: de un foco original en envejecientes, los contratos se habrían modificado para incluir rangos no contemplados (niñez y adolescencia) así como para expandir volumen de facturación.

MyCare (telemedicina)

La acusación alrededor de MyCare mezcla dos planos: el programa como idea (telemedicina para crónicos, seguimiento remoto) y el mecanismo de operación que se denuncia: autorizaciones y facturación a gran escala con controles débiles.

En el expediente, el Ministerio Público ubica parte del fraude en autorizaciones médicas fraudulentas gestionadas mediante un call center paralelo en el que participaban decenas de personas, incluyendo empleados, médicos y proveedores. También identificaron a un imputado como supuesto ejecutivo del Grupo Siulrod SRL (operando como MyCare), desde donde se habrían dado autorizaciones fraudulentas y contratos inflados.

Mecanismo del presunto fraude

• Facturación fraudulenta: afiliados contactados por auditoría no reconocían el servicio.

• Duplicidad de servicios en el 33 porciento de los historiales de afiliados revisados.

• Pagos millonarios sin evidencia suficiente de ejecución real de consultas.

Vacunación nacional

Senasa pagó RD$1,482.86 millones en vacunación entre 2021 y septiembre de 2025 de los cuales RD$407.37 millones corresponderían a vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que son distribuidas gratuitamente por Salud Pública.

También se describe el mismo patrón: ampliación de prestadores privados (de 2 a 20), facturación de vacunas no aplicadas y esquemas no pertinentes por edad, con sobrecostos por autorización.

Cómo se habría montado el circuito

• Cobro de vacunas gratuitas: Las empresas facturaban a Senasa la aplicación de vacunas que el Estado (a través del Programa Ampliado de Inmunización) entregaba gratis.

• Registros falsos encontrados en facturaciones de servicios a afiliados que nunca visitaron los centros.

• Inflado de autorizaciones, cobros por vacunas no aplicadas, y facturación de esquemas no pertinentes según edad

Atención primaria “privatizada”

En el expediente sobre la Operación Cobra aparece otro diseño: trasladar (o concentrar) atención primaria bajo un modelo de pago por cápita o “capitación”. Esto se traduce a una suma fija mensual por población asignada, independientemente del volumen real de servicios prestados.

Allí aparece Khersun S.R.L. (vinculada al Grupo Read), así como Deleste S.R.L. y Farmacard S.R.L, quienes aparentemente recibían pagos mensuales fijos bajo modalidad “por cápita”, sin importar si los afiliados usaban o no los servicios. A esto se le agrega otro dato crítico: auditorías que comparaban el pago fijo con el valor real de servicios prestados. Por ejemplo, 65 millones pagados contra 2.7 millones ejecutados en un periodo.

Mecanismo del aparente fraude

• Cambio a pago por capitación (suma fija): Se modificaron los contratos para pagar sumas fijas mensuales millonarias independientemente de los servicios prestados.

• Servicios no prestados: Las auditorías revelaron que el valor real de los servicios prestados era ínfimo comparado con el monto fijo pagado.

• Falsos afiliados: Se reportaban servicios a afiliados que no se encontraban en las matrices o reportes erróneos.

Movilidad asistida

En la arquitectura oficial de Cuida de Ti se mencionan equipos de movilidad asistida, insumos y apoyo domiciliario para adultos mayores.

La acusación, sin embargo, coloca a Lufarca S.R.L como un “nodo de pagos sospechosos” al identificar en el expediente un “patrón” de pagos a esa empresa y describe que el fraude principal se centró, entre otras cosas, en pagos acelerados y el esquema de autorizaciones fraudulentas por insumos de movilidad con pagos sin soporte y falta de fiscalización de entregas.

Allí aparecen elementos de movilidad como prótesis, pañales y dispositivos que destinados a personas con incapacidades motoras.

Aquí la trazabilidad es todo

• Órdenes de entrega, constancias firmadas, fotografías georreferenciadas (si existen), seriales de equipos, auditoría de inventarios.

• Cruces con la red pública (centros de primer nivel) que debieron canalizar población y seguimiento.