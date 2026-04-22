The Ocean Club recibe distinción en los Premios Macarfi 2026

The Ocean Club, a Luxury Collection Resort Costa Norte reafirmó su liderazgo en la escena gastronómica dominicana tras ser reconocido en los Premios Macarfi 2026, donde dos de sus restaurantes fueron incluidos dentro del Top 10 de los mejores de Puerto Plata.

Liderado por la Chef Tita, el restaurante fue distinguido por su propuesta innovadora y su compromiso con la valorización de los ingredientes locales y la identidad culinaria del país. La chef estuvo presente en la gala para recibir el galardón.

Durante la ceremonia, la Chef Tita fue además honrada con un reconocimiento especial a su trayectoria y contribución a la gastronomía dominicana, así como por el posicionamiento de Aguají en el prestigioso listado de Latin America’s 50 Best Restaurants, consolidando su impacto en la proyección internacional de la cocina dominicana.

Por su parte, Bahía Lounge Restaurant alcanzó la posición número 7 en el ranking.

“Este reconocimiento no solo celebra la excelencia de nuestros restaurantes, sino también el talento dominicano y su capacidad de destacar en la escena gastronómica global”, expresó Enna Hernández, gerente general de The Ocean Club, a Luxury Collection Resort Costa Norte. “Continuaremos impulsando experiencias que honren nuestra identidad y eleven los estándares de la hospitalidad en el Caribe.”