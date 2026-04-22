República Dominicana participa en Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible 2026

Una delegación de la República Dominicana participó en la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026, celebrada en Santiago de Chile, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La representación estuvo encabezada por Hugo Rivera, viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; Davis Aracena, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales; entre otros funcionarios.

La actividad se desarrolló en diálogos de acción regional en los que se analizó el estado de implementación de los Objetivos de la Agenda 2030. Entre los temas abordados destacaron el acceso al agua, la energía limpia, la infraestructura y el desarrollo de ciudades sostenibles, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el trabajo conjunto entre los países.

“La presidencia del Perú saluda a la República Dominicana y le desea el mayor de los éxitos en la conducción de este importante espacio para los próximos dos años”, concluyó el director general para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Jorge Félix Rubio.