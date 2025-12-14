Rauw Alejandro cierra su gira en RD con una fiesta caribeña frente al mar con bachata, merengue y neo-bomba

Como un acto de agradecimiento a República Dominicana por ser uno de los primeros países en apoyar su música, Rauw Alejandro decidió cerrar su gira en el país.

El artista ofreció un concierto gratuito frente al mar en pleno Malecón con un homenaje a las bachatas más emblemáticas de la música dominicana y expresando su orgullo boricua a través de “Carita Linda”, la canción neo-bomba que pertenece a su reciente álbum “Cosa nuestra” compuesta por plena y bomba.

Además, el merengue también estuvo presente durante la antesala del espectáculo con Wilfrido Vargas y Toño Rosario, quienes actuaron como teloneros junto a J Noa, NTG, Dalvin La Melodía, Jezzy, Yk It's Junaa y Saso.

En la presentación que se extendió por dos horas, el cantante también interpretó sus mayores éxitos como “De Carolina”, “Todo de ti”, “Party”, “Tamo en nota”, “Lokera”, “Diluvio”, “Desesperados”, “Dream girl”, “Santa”, “Khé?”, “Déjame entrar”, “Silencio”, “El Cuc0.0”, “Caribeño” y “2/Catorce”.

“Un concierto para el pueblo, un concierto para que lo disfruten”, dijo Rauw Alejandro, destacando la importancia de la unión entre naciones. “Un pueblo unido es más fuerte”, afirmó.

También agradeció a la Alcaldía del Distrito Nacional y a Gamal Haché por el montaje que ocupó el Parque Eugenio María de Hostos en una velada que atrajo a miles de espectadores de diferentes puntos de del Gran Santo Domingo.

La convocatoria se realizó a través de redes sociales, donde se anunciaron los pasos para adquirir las boletas de manera gratis vía Uepa Tickets.

El miércoles, cada persona seleccionada recibió un correo electrónico con un mensaje dela boletería que incluyó un código para reclamar dos entradas digitales.