“La Casa de Alofoke 2” inicia este lunes segunda temporada con una inversión de más de $US2 millones

Santiago Matías “Alofoke” adelanta que “La Casa de Alofoke 2”, que inicia este lunes en su segunda temporada a través de Youtube, cuenta con una inversión de más de $2 millones de dólares y tiene una estructura que cuadriplica la primera.

Esta segunda temporada contará con 20 participantes dominicanos y extranjeros como Carlos Montesquieu, quien participó por 15 días en la primera; la modelo panameña Gracie Bon, el exjugador de beisbol Luis Polonia, el dúo boricua Jlexis y Michael Flores, y Young Swagon, de los primeros influencers dominicanos en Estados Unidos, y la cantante urbana La Perversa.

Otras entrada destacadas son la cantante, actriz, modelo y vedette venezolana Dioshaily Rosfer Canales Gil (Diosa Canales) y la comunicadora dominicana Dianabel Gómez y la exponente urbana colombiana Valeria García Calle (Valka).

Por igual, Julissa Gutierrez (Magalys), Jdconsuflow, German Bautista Samil (“El Elegido”), el humorista Andy de la Cruz “La Fruta”, y el showman Juan Carlos Pichardo, además de las expectativas generadas por la llegada a la casa de la legendaria presentadora de televisión peruano-mexicana Laura Bozzo.

“Estoy muy orgulloso y estoy viendo como un sueño, porque una figura que uno creció con ella, y uno ahora trabajando con este tipo de figura, uno se siente muy bien”, dijo a Listín Diario el empresario al referirse a la presencia de la presentadora de televisión Laura Bozzo.

Este lunes se conocerá el listado oficial de la segunda temporada del reality show, que será transmitido de manera ininterrumpida por el canal de YouTube Alofokeradioshow. El empresario tiene contempladas figuras artísticas, influencers y personajes controversiales de varios países.

Santiago Matías produce la segunda temporada de "La casa de Alofoke".

Matías destacó que la nueva sede estará ubicada en Atlántica Studios, un complejo de más de 2,000 metros cuadrados considerado uno de los más modernos de América Latina y que se encuentra en Juan Dolio, en la provincia San Pedro de Macorís.

La Casa de Alofoke 2 tendrá como gran premio la suma de 4 millones de pesos dominicanos para el ganador del primer lugar.

En la primera temporada, Darileidy Concepción (Crusita), se alzó con el primer lugar con una yipeta Mercedes-Benz del año y un millón de pesos.

Esta vez también se anunció que un youtubervidente podrá ganar una yipeta de la marca Changan, aunque en la transmisión se darán a conocer las reglas.

Santiago Matías aseguró que recientemente se enteró de que la primera temporada, que duró 30 días de transmisión, es el récord de contenido de reality original para YouTube.

El empresario adelantó que se encuentra orientado por el productor de cine y espectáculos Alberto Zayas, quien lo guía para solicitar el récord Guinness de la manera correcta, luego de un intento que se quedó sin resultados por no ser bien dirigido.

DE LA PRIMERA TEMPORADA

La primera temporada de La Casa de Alofoke fue el primer proyecto del empresario como un reality show que conecte con los dominicanos y otros países. También trajo consigo experiencias que prometió mejorar para esta nueva entrega.

El reality comenzó el 11 de julio con la entrada en la residencia de La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladímir Gómez, Mami Kim, Luise y Crusita.

Esta pasada producción reunió a figuras de distintos ámbitos bajo un mismo techo, con el objetivo de mostrar su convivencia diaria en tiempo real, mediante transmisiones en vivo.

Crusita se convirtió en la primera ganadora de "La casa de Alofoke".Foto: Instagram

PRIMEROS GANADORES

En la primera edición, Crucita ganó el primer lugar y La Gigi quedó en el segundo lugar, recibiendo un Mercedes-Benz por parte de Matías, quien también anunció vehículos de la marca Changan para el creador de contenido oriundo de Boca Chica, Luis Enrique Martínez “Luise”, y la colombiana “Karola”, quienes ganaron el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Aunque resultó en el último puesto, Carlos Montesquieu recibió un vehículo Changan como regalo de Matías por su entrega durante los 15 días de su participación.

En los 30 días del reality se presentaron figuras como Caro Brito, Amelia Alcántara, Vakero, Mozart la Para, Dalisa Alegría, La Insuperable, Yailin la Más Viral, La Perversa, Eddy Herrera, DJ Luían, Denisse Peña, Bulín 47, Tempo, Tokischa, Alexandra MVP, entre otros.

La presentación del grupo cristiano Barak marcó un antes y un después en los integrantes de la casa, la noche del concierto que mantuvo en alabanzas y proclamación al público, conectando a más de un millón de dispositivos en todo el mundo, siendo las más icónicas dentro del reality.

Esta primera temporada dejó temas en la palestra como el de Ceky Viciny y producido por Pantera, “Qué rica”, de Crazy Design, junto al productor B One; “Nunca la más” de Ceky Viciny junto a Denisse Peña, imitando una de las frases más virales de La Gigi; Crazy Design, Darell y Omega en su colaboración “Dale pa ti to”.

Durante el cierre de la primera temporada del reality show, que captó la atención de millones de personas a través de YouTube, se presentaron artistas como Toño Rosario y Don Miguelo, quienes pusieron a bailar a los presentes esa noche y a los que desde sus casas se disfrutaban el espectáculo.

El CEO de Alofoke Media Group y creador de “La casa de Alofoke” adelantó que todo el contenido generado durante los 30 días de transmisión del reality show estará disponible en el canal oficial de YouTube Alofoke Radio Show.

El material incluye más de 700 horas de convivencia, retos, dinámicas, presentaciones artísticas y momentos inéditos, que muestran la esencia del proyecto: una fusión entre música, comunicación y cultura popular.

Video VIDEO. Arlene MC y Ceky Viciny "La Casa de Alofoke".



TEMA OFICIAL

Alofoke dio a conocer el tema oficial de esta temporada: un dembow interpretado por el artista urbano Ceky Viciny en compañía de la revelación femenina de la música urbana dominicana, Arlene MC. Narra en cada una sus letras vivencias de la primera temporada y detalles distintivos del reality show, en los que se destacan el famoso “Artículo 4”.

“La Casa de Alofoke 2 el tema oficial” es una coproducción musical de Hansel el de La H, reconocido en la industria urbana por su trabajo en éxitos como “Siempre La Más-Remix”.

de La Gigi, Ceky Viciny y Yailin la Más Viral, y fue lanzado con su video oficial, dirigido por el destacado director AD Media Films.

En el video musical, se destaca la participación de los fan