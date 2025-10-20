¿Quiénes son los participantes de “La casa de Alofoke 2”?

Los 20 participantes de la segunda temporada de “La casa de Alofoke“ están listos.

Este domingo, Santiago Matías, creador y productor del reality, anunció la llegada de varias figuras extranjeras y reveló este lunes las dos últimas personas que se unieron a la competencia por los 4 millones de pesos y el vehículo Ferrari convertible rojo.

Un grupo de personas de diferentes nacionalidades tendrá que convivir durante 38 días en una misma casa que pondrá a prueba la paciencia y la fortaleza emocional de cada uno.

Carlos Montesquieu

El youtuber Carlos Montesquieu fue el primer habitante confirmado de “La casa de Alofoke 2” tras su breve pero comentada participación en la primera temporada, donde entró para sustituir al expulsado Sr. Jiménez.

Montesquieu es conocido por su humor negro y sátiras de personajes virales de redes sociales, además de la relación de amistad que lleva con su esposa Yohanny, quien también se dedica a la creación de contenido.

Young Swagon

El influencer dominicano radicado en Estados Unidos Young Swagon de destaca en redes sociales por poner de manifiesto la idiosincrasia del dominicano a través de su contenido de humor.

En 2024, la revista Forbes Colombia mencionó al dominicano como uno de los “Top Creators de Latinoamérica”.

Juan Carlos Pichardo Jr.

El humorista Juan Carlos Pichardo Jr., hijo del legendario actor Juan Carlos Pichardo, se dio a conocer en el año 2009 como integrante del elenco del programa de televisión “Happy Team”.

También resalta en el arte por sus imitaciones de artistas, comunicadores y políticos, entre ellos Ricardo Arjona, la abogada migratoria Yadira Morel, el locutor Arvaro Albelo y el presidente de la República Luis Abinader.

Shadow Blow

José Ariel Fernández Soto, nombre real de Shadow Blow, es un artista urbano. Sus temas románticos y su habilidad para componer y producir lo han hecho ganar respeto y admiración en el género.

Inició su carrera en la música en el año 1992. Duró 10 años estudiando en el Conservatorio de Música Nacional de Música. Toca piano, flauta y percusión.

Hace 15 años, lanzó su álbum “En el área”, que incluyó la mayoría de sus temas más exitosos, como “Foke to”, “Oh oh“ (Sinfónico), “Vamo a involucrarno”, “Mucho ma que enamorao” y “Una necesidad”.

Otras canciones emblemáticas de Shadow Blow son: “Mensaje directo“ (2015), “Tu con él y yo con ella” (2015) y “Ni virgen ni santa” (2018) junto a Carlos Moore.

La Perversa

Nacida como Denisse Michelle Tejeda, es una exponente de dembow que se dio a conocer por su música durante la pandemia en el año 2020 gracias a “Aficia de un Chuky”, su colaboración con La Insuperable, Secreto y Nino Freestyle.

Ha sido noticia por su polémica relación con Yomel El Meloso, a quien acusó de maltrato físico, sus declaraciones en presentaciones musicales sobre su sexualidad y los rumores sobre su supuesta confusión con la paternidad de su segundo hijo.

Randy Álvarez (Pollito Tropical)

El influencer Randy Álvarez (Pollito Tropical) es conocido por por su sentido del humor, carisma y espontaneidad. Inició en redes sociales hace 10 años y actualmente es considerado uno de cubanos residentes en Miami más influyentes del internet.

Gracie Bon

La modelo panameña de talla grande Gracie Bon se caracteriza por sus prominentes caderas que, según reveló en febrero, se debe a sus prominentes caderas diagnostico de lipedema.

“Lipedema es acumulación excesiva de grasa en las piernas y en los brazos. Cada vez que yo me golpeo con una almohada o con lo que sea tengo moretones, se me hinchan demasiado las piernas y duele un montón”, explicó en un video.

Para la participación de Gracie en el reality, el productor y empresario Santiago Matías comentó que tuvieron que rehacer la puerta de entrada y el baño de la casa y comprar una cama Queen size, más grande que la de los demás concursantes.

Luis Santana

El estilista de origen dominicano Luis Santana fue un fiel admirador de la primera temporada de “La casa de Alofoke”.

Santana acumula una comunidad de más de 100 mil seguidores en Instagram por su trabajo con el cabello de la rapera Cardi B.

Mami Nola

La creadora de contenido Mami Nola, conocida también como Cara e Pepita, se dedica a la cocina y venta de comida dominicana en Nueva York, pero su energía y carisma la hicieron ganarse el cariño del público de redes sociales a través de los videos que publicaba junto a su hijo.

Además de la gastronomía, Mami Nola tiene una actuación en redes sociales representando la típica madre dominicana que regaña y grita para corregir a su hijo.

Diosa Canales

La vedette venezolana reconocida internacional Diosa Canales se unió a esta versión del reality de Santiago Matías (Alofoke).

Canales es conocida en el arte por su música, sus sensuales bailes y sus vestuarios que no dejan nada a la imaginación. También posó desnuda para la revista Playboy Venezuela y se ha destacado como actriz de telenovela.

Valka

La modelo, tiktoker y cantante colombiana Valka saltó a la popularidad en el año 2019 por su tema “Me provocas”.

Sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento por ser la exnovia del streamer Westcol y actual pareja del cantante urbano puertorriqueño Dalex.

Melina Rodríguez

La influencer Melina Rodríguez es reconocida en redes sociales por crear contenido de humor, aunque es graduada de locución.

En septiembre, Rodríguez se hizo viral por pedir estar en “La casa de Alofoke 2” y explicó las razones por las cuales debía ser seleccionada, mencionando su talento para imitar acentos y promocionar marcas.

Luis Polonia

El expelotero de Grandes Ligas Luis Polonia debutó con los Atléticos de Oakland en 1984. También fue jugador de Tigres Capitalinos, de la Liga Mexicana de Béisbol, Las Águilas Cibaeña, de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, los Bravos de Atlanta, y los Yankees de Nueva York, equipo con el cual hizo su retiro en el año 2000.

A lo largo de su carrera, Polonia recibió varios nombres: “El Señor de los Anillos” por ser un asiduo ganador de campeonatos, 25 en total, y “La Hormiga Atómica” por su dedicación, sacrificio y tenacidad en el campo de béisbol.

Es considerado uno de los beisbolistas más emblemáticos de República Dominicana.

Dianabel Gómez

La presentadora y modelo Dianabel Gómez representó a su provincia Santiago Rodríguez en el certamen Miss Belleza República Dominicana y estuvo como modelo en el programa “Aquí se habla español”.

En 2016 entró a formar parte del programa "Pégate y gana con El Pachá", que se transmitía por Color Visión. Sin embargo, logró mayor reconocimiento por contraer matrimonio en febrero de 2019 con el cronista deportivo Franklin Mirabal en la denominada “Boda deportiva”, una celebración que fue televisada por una decena de canales y a la cual asistieron múltiples figuras del mundo del deporte, el arte y la comunicación.

Gómez figuró en 2021 entre la lista de los arrestados en la Operación Falcón, una red de narcotráfico y lavado de activos internacional. Sin embargo, en la lista de algunos detenidos por el caso del Ministerio Público su nombre no figuró. Hace unos días, aclaró que fue detenida por motivos de protocolo.

Andy de la Cruz (La Fruta)

Andy de la Cruz (La Fruta) es un comediante de redes sociales que acumula un millón de seguidores en Instagram por su sentido del humor y por cómo trata simplificar las cosas.

Luego de confirmar su participación, el pelotero Juan Soto afirmó que apoyará al influencer.

Jlexis y Michael Flores

Los jóvenes puertorriqueños Jaryel Alexis Román (Jlexis) y Michael Flores son dos creadores de contenido de humor en redes sociales, específicamente Instagram y TikTok.

Recientemente, ambos se hicieron viral por imágenes sexuales filtradas de manera independiente y escenarios diferentes.