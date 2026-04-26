Elena Rose entre alas de ángel, canciones y ovaciones en su debut ante los dominicanos

Las canciones de Elena Rose, con su banda en vivo y alas de ángel conquistaron al público dominicano en su debut, la noche del sábado. El concierto tuvo toda la esencia de su arte. La entrada de la artista despertó euforia y emoción con la primera interpretación de la noche: "Alma".

Detrás de un telón semitransparente, con un "outfit" blanco, pasos de baile y un protagónico de la batería, la exponente dio inicio a su esperado encuentro.

Rose brindó por su primer concierto en Santo Domingo, sold out, y expresó lo agradecida que se siente de los dominicanos.

"Salud Santo Domingo, los amo, es un honor estar aquí, es mi primer sold out en este país y no lo puedo creer", manifestó ante la ovación de los presentes.

La sonrisa de Elena Rose en el escenario lo dice todo: se sintió feliz ante el público dominicano.JOEL GARCÍA FILMS

La intérprete resaltó el trabajo de la producción por su esfuerzo para lograr un concierto "con mucho amor" e introdujo la siguiente canción: "Preparamos todo con mucho amor porque ustedes se lo merecen, ser nosotros mismos y entregarles todo el amor que se merecen; todo lo que has pasado y todo lo que yo he hecho para ser quien soy merece un reconocimiento, por eso les dedico: Amén Bebé".

La noche trajo consigo un repertorio de toda su música en reversiones; cambió el género de varias de las originales para integrar otros estilos en su presentación en vivo, incluyendo arreglos vocales como largos staccatos y cambios armónicos con los instrumentos.

Con la frase "Dios quiere que estemos bien", inició el momento más esperado de la noche. Elena salió del escenario, se apagaron las luces y volvió con unas alas gigantes de ángel en su espalda.

"Esta canción siempre me engrifa la piel y espero que ustedes puedan sentir lo mismo que yo. Dios quiere verles sonreír, este es mi momento favorito del show y ustedes se merecen lo mejor del mundo", dijo.

Elena Rose durante su presentación en el hotel Jaragua, la noche del sábado 25 de abril de 2026.JOEL GARCÍA FILMS

Bajo una escenografía del cielo en las pantallas y un Do mayor en el teclado, resonó el tema musical "Me lo merezco".

"Alma", "Orion", "La de Dios" y otras más por igual fueron parte de la propuesta de la cantante estadounidense de origen venezolano que se escudó en las voces de otros intérpretes populares con sus letras antes de decidir mostrar su propia voz.

Fanáticos desde la espera

Los fanáticos coreaban las canciones de la cantante desde la fila, expectantes al espectáculo, vestidos de blanco con el mood de disfrutar de la energía de la artista.

Personas de diferentes partes de Latinoamérica se dieron cita al evento, como es el caso de Fernanda, quien viajó desde Playa del Carmen, México, para escuchar, ver y aplaudir a Rose.

Soy Fernanda, vengo desde Playa del Carmen para escuchar a Elena; la escucho desde la canción Orion, el tema Alma tocó mi corazón y, como hace poco fue mi cumpleaños, me regalé este viaje para conocerla", afirmó Fernanda a Listín Diario.

EN IMÁGENES

Elena Rose sobre el escenario del hotel Jaragua como una estrella solista.JOEL GARCÍA FILMS

Elena Rose logró un lleno total y una complicidad con el público dominicano en su debut la noche del sábado 25 de abril de 2026.JOEL GARCÍA FILMS

La sala del hotel Jaragua abarrotada de seguidores de Elena Rose.JOEL GARCÍA FILMS