Juan Carlos Pichardo Jr., Luis Polonia y otros confirmados para "La casa de Alofoke 2"

La segunda temporada del reality de YouTube "La casa de Alofoke" ya tiene a sus primeros participantes, once días antes de su inicio el próximo lunes 20 de octubre a las 9 de la noche.

A través de redes sociales, Santiago Matías, productor ejecutivo y creador del formato, reveló los nombres de Juan Carlos Pichardo Jr., Luis Polonia, Joserny Disla (JD con su flow), Michael Flores, Jaryel Alexis Román (Jlexispr ), Fernando Velando Tubano (Young Swagon), Samil Bautista y Carlos Montesquieu como parte de las figuras que formarán parte del proyecto.

"La casa de Alofoke 2" contará con la participación de un total de 20 personas, que también incluirá a reconocidas personalidades internacionales como la modelo panameña Gracie Bon, quien es objeto de atención por su voluptuoso cuerpo.

El empresario adelantó que los exparticipantes de la pasada edición tendrán presencia dentro de las transmisiones que estarán disponibles 24 horas.

Se recuerda que la versión original de "La casa de Alofoke" tuvo como ganadora a la influencer Darileidy Concepción (Crusita) al lograr posicionarse en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Con un resultado final de 203,080 puntos, el público escogió a través de votaciones a su ganadora, quien se alzó con el millón de pesos y un vehículo Mercedes Benz del año, además de los 250 mil pesos que ganó por concurso educativo de uno de los patrocinadores.

Mientras que Luise Martínez y Karola Cendra, segundo y tercer lugar respectivamente, cada uno recibió una yipeta Changan 2026.