Anuncian construcción de centro de corrección y rehabilitación para 900 reclusos en Barahona

La Oficina Nacional en Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) anunció la construcción de un Centro de Corrección y Rehabilitación en Palo Alto, Barahona.

El anuncio fue hecho por Roberto Santana Sánchez, director de la Onaprep, en un encuentro con autoridades, líderes y miembros de la comunidad del distrito municipal de Palo Alto, Barahona, para brindar detalles del proyecto.

Indicó que actualmente existe una cárcel pública para hombres con capacidad para 214 internos; no obstante, alberga en la actualidad 672 privados de libertad y en condiciones inhumanas, situación que motiva la construcción del nuevo centro penitenciario.

“Tenemos contemplada la construcción de un centro penitenciario de adultos con capacidad para 900 internos”, detalló Santana.

Asimismo, indicó que reformar el sistema penitenciario implica, de entrada, sacar gradualmente los centros penitenciarios de los recintos militares y policiales, y sustituirlos construyendo nuevos centros de corrección y rehabilitación, como el que se iniciará próximamente en esta comunidad.

En torno al impacto del proyecto para la comunidad, dijo que este generará alrededor de 200 empleos, y que, para su construcción, se utilizará mano de obra local, impulsándose así la actividad económica en esa localidad.

Exhortó a las autoridades y a los miembros de la comunidad a mantenerse atentos al proceso constructivo y al correcto funcionamiento del centro y de sus empleados.

Al consultar la opinión de las autoridades, líderes y miembros de la localidad sobre la construcción del centro penitenciario, estos brindaron su apoyo unánime al proyecto.

El conversatorio contó con la presencia de Oneida Féliz Medina, gobernadora de Barahona; Moisés Ayala Pérez, senador de Barahona; José del Carmen Montero, diputado de Barahona; y Rubén Figuereo, alcalde de Palo Alto.

Asimismo, los regidores Luis Díaz Heredia, Siry Lisbeth López Heredia e Ismael Figuereo Rodríguez. También, el fiscal Juan Carlos Dotel, y Juan Pablo Ferreira Veras, director regional Sur de la Policía Nacional con asiento en Barahona, así como líderes y miembros de la comunidad.

La actividad fue organizada por el comité de apoyo a la reforma penitenciaria en Barahona, que preside Moneydi Gómez, bajo las orientaciones del coordinador regional sur y encargado del sistema de justicia en Onaprep, Praede Olivero Feliz, quien dirigió el exitoso encuentro.