Crusita, la "campesina" de redes sociales que superó sus inseguridades para empoderar a otras mujeres

Crear un nicho en redes sociales se está volviendo cada vez más difícil por la gran cantidad de influencers que buscan ser reconocidos por su sello propio y no por alguna característica que también identifique a los demás.

Darileidy Concepción empezó a formar su comunidad en Instagram cuando decidió realizar videos de humor, sin pensar en la popularidad.

Conocida con el nombre de "Crusita", el personaje que encarna en cada una de sus cómicas publicaciones, la joven de 24 años también se destaca por sus mensajes de motivación, aceptación y empoderamiento femenino.

El acento campesino del norte de República Dominicana ha estado presente desde el principio, pero fueron los ataques de los usuarios que la hicieron amarse a sí misma y adquirir la fuerza para poder empoderar a otras mujeres, según explicó durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO.

"Cuando yo empecé obviamente yo no estaba acostumbrada a las redes, a que la gente te ataque y todas esas cosas. Yo me ponía y discutía con todo el mundo, me decían cualquier cosita y yo estaba en mi casa llorando", recordó sobre esas primeras críticas a su cuerpo.

Ahora, Darileidy muestra sus estrías y manchas oscuras, producto de sus dos embarazos, sin miedo al qué dirán.

"Yo era súper insegura y cuando empecé en las redes también, pero como que vino un tiempo que yo decidí tomarme un receso y empezar a preocuparme por mi salud por mi interior y mi mente y ahí empecé a trabajar en mi inseguridad", contó.

HACE SU VIDA EN REDES SOCIALES

En las redes sociales no es todo color de rosa. Darileidy admite que trabajar con el público virtual demanda tiempo, por lo que optó por crear contenido que sea parte de su diario vivir y no una actuación, integrando sus actividades cotidianas q su contenido.

"Todo depende del tipo de contenido que tú subas, porque hay personas que suben un contenido que es actuado o es planeado, pero como yo trato de subir cosas orgánicas mías, de mi día a día, yo no siento que me aparta tanto de la vida real", afirmó.

SU RELACIÓN DE AMISTAD CON LA MADRASTRA DE SUS HIJOS

Además de relatar su pegada en redes sociales, su mensaje de empoderamiento y su testimonio de esfuerzo en Estados Unidos, hacia donde emigró a los 10 junto a su madre y sus hermanos, Darileidy también contó a este medio sobre la relación de amistad que tiene con la madrastra de sus hijos.

Darileidy fue quien dio el primer paso al escribirle a la actual esposa del padre de sus hijos y pedirle reunirse y conocerse.

"Mi mamá me enseñó eso, mi papá y mi padrastro se llevan súper bien, mi familia de parte de padre ama a mi padrastro y yo aprendí eso", mencionó.