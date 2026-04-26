Apresan a un hombre con un arsenal en Barahona

La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó sobre el arresto de un hombre al que le fueron ocupadas armas de fuego y otros objetos ilegales, durante un operativo en Barahona.

La intervención se produjo tras una labor de inteligencia ejecutada por agentes, bajo instrucciones del director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, a través del director regional sur, general Juan Pablo Ferreira Veras.

En el operativo participaron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), con apoyo de la Policía Preventiva adscrita a la Dirección Regional Sur.

La acción fue ejecutada en el municipio de Villa Central, donde, mediante la orden judicial número 2026-AJ0031602, resultó arrestado Montero Encarnación, de 55 años.

Durante la requisa, las autoridades ocuparon dos subametralladoras tipo Uzi, dos pistolas, 11 cargadores de distintos calibres, 72 cápsulas, 11 armas de fabricación artesanal, tres taladros, cuatro pulidoras, cinco radios de comunicación, tres motocicletas, seis chasis de passola y más de 30 piezas para armas de fuego.

El detenido y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, informó el ente policial en Barahona.

Se recuerda que el pasado mes de abril, un miembro del Ejército de la República Dominicana (ERD), con rango de sargento, Luis Manuel Ruiz Cuevas, fue apresado con un arsenal en este municipio.

Durante un allanamiento en su residencia, ubicada en el centro de la ciudad, a Ruiz Cuevas, conforme a la Dirección Regional Sur PN, se le ocuparon dos metralletas UZI, dos fusiles, unas 200 cápsulas de distintos calibres, un revólver, una pistola, cinco cargadores, radios de comunicación, una laptop, una catana o sable, teléfonos celulares y varios cartuchos.