El fútbol italiano se ve sacudido por otro escándalo arbitral

El fútbol italiano está en crisis dentro y fuera del campo, con otro escándalo arbitral que surge tras el repetido fracaso del equipo masculino para clasificarse para el Mundial.

Gianluca Rocchi, jefe de árbitros en la Serie A y la Serie B, ha sido investigado penalmente por presunto fraude deportivo y comparecerá ante el tribunal de Milán el jueves.

También está bajo investigación la supervisora del VAR, Andrea Gervasoni.

Rocchi, acusado de influir en las decisiones del VAR y alterar la selección de árbitros, se ha apartado de su puesto mientras espera nuevos avances.

"Tenemos el deber de garantizar que el sistema futbolístico garantice transparencia y trato igualitario", declaró el presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, en un comunicado. "Confiando en el trabajo de los organismos competentes, no puede ser una notificación de investigación lo que ponga en duda la honestidad intelectual y el trabajo de todo un sistema.

"Si resulta que alguien cometió un error, será correcto que pague. Pero nunca se permite cuestionar la credibilidad del sistema ni la regularidad del campeonato."

Rocchi está siendo investigado por incidentes ocurridos durante la temporada 2024-25. Supuestamente interfirió con los protocolos del VAR durante un partido de Serie A entre Udinese y Parma el 1 de marzo de 2025, golpeando la ventana de la cabina del VAR y recomendando que los árbitros pidan una revisión en el campo de un penalti.

Los medios italianos informan que la selección de árbitros de Rocchi también está siendo examinada, en medio de sugerencias de que cambió el árbitro de un partido del Inter de Milán por uno más favorable a los nerazzurri.

El Inter, que terminó a un punto del campeón de la Serie A, el Nápoles, no ha sido implicado.

La federación italiana de fútbol (FIGC) investigó una denuncia contra Rocchi por el incidente de la cabina del VAR el año pasado, pero desestimó los procedimientos disciplinarios en julio. Sin embargo, el asunto ha vuelto a surgir con el inicio de la investigación penal.