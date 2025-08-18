Pamela Sandoval, la nueva habitante de "La casa de Alofoke"

Tras la salida de Kimberly Guillermo (Mami Kim) de "La casa de Alofoke", la producción le dio la bienvenida a una nueva habitante.

La influencer Pamela Sandoval, mejor conocida en redes sociales como Shuupamela, se integró al reality show donde también se encuentra La Gigi, con quien arregló sus diferencias desde su entrada.

Sandoval alcanzó mayor popularidad en el año 2020 por mostrar su rutina diaria en YouTube, donde también compartía videos de sus viajes con el exponente urbano Papera, quien fue su novio durante 3 años.

Un video íntimo filtrado de Shuupamela también hizo que creara su OnlyFans, convirtiendo la violación a su privacidad en una fuente de ingresos.

Entre los demás participantes, se encuentran Giuseppe Benignini, Angelica Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Luise Martínez y Crusita.