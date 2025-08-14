La Gigi cuenta cómo Santiago Matías la sacó de la calle: "Yo estaba perdida"

Angelica Núñez, conocida en redes sociales como La Gigi, una de las participantes de "La casa de Alofoke", reveló en el reality cómo era su vida antes de hacerse popular como creadora de contenido digital.

Durante una conversación con sus compañeros Karola Cendra y Luise Martínez, la influencer estadounidense de origen dominicano contó que fue Santiago Matías quien la rescató de la calle y le prestó un apartamento por tres meses, sin conocerla lo suficiente ni pedir nada a cambio.

"Yo lo que era una chica perdida en la calle, hay muchas chicas así como yo, así como yo bonita, con un cuerpo y Foke, sin conocerme mucho, me dijo: Sí, yo te lo voy hacer. Me lo hizo. Me dio la oportunidad. ¿Tú sabes que más hizo después de ahí? Yo nunca le dije nada a él, él vio que yo era una chica de la calle, él tenía un apartamento y me lo prestó, por tres meses hasta que yo pude estar lista de verdad mentalmente", dijo.

"Él me prestó su apartamento que está en la avenida 27 por tres meses, yo era una chica en la calle perdida de verdad y hay muchas muchachas que van por ese camino y no salen de ahí", añadió.

"El me agarró y me sacó de ahí, después de ahí para arriba, él nada más me tuvo que dar una sola oportunidad y la aproveché y rompí como nunca porque a mí nada me ha dado esa oportunidad y nunca había visto ese potencial como Foke lo vio en mí", explicó

La modelo de OnlyFans afirmó que el empresario la respetó y no tuvo ningún interés sexual en ella.

La Gigi alcanzó mayor popularidad por su participación en "El Show de Carlos Durán", donde la mezcla de su idioma natal y el español le hizo ganarse el cariño del público.