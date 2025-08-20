El concursante Sr. Jiménez regresa a "La casa de Alofoke"

El creador de contenido Yariel Jiménez (Sr. Jiménez) regresó la noche del martes a "La casa de Alofoke" luego de que fuera expulsado el lunes.

Aunque rompió reglas de convivencia por agredir a otro concursante, el Sr. Jiménez volvió amparado por una cláusula de la producción que permite que en 24 horas un participante pueda volver con su anuencia, explicó el productor Santiago Matías (Alofoke).

Según el reglamento, la productora se reserva la posibidad de regresar a un participante eliminado, lo que se haría a través de una votación pública.

En el caso de Jiménez, la votación arrojó que él pudiera entrar de nuevo al obtener un 76 por ciento de las votaciones en la encuesta, afirmó Matías.

El creador de contenido entró a la casa de manera sorpresiva junto a su pareja Indhira Luna "La Insuperable".

Sr. Jiménez tuvo varios enfrentamiento con su compañero de la casa, Vladimir Gómez, llegando incluso a golpearlo con una lata de cerveza, acción que le costó una sanción.

Luego de agredir físicamente al publicista Vladimir Gómez, el Sr. Jiménez fue expulsado de "La casa de Alofoke".

A pesar de que Pamela Sandoval (Shuupamela) se reflejada como la posible primera eliminada del reality por el resultado de las votaciones, la producción decidió que sea Jiménez quien abandonara la competencia tras no respetar las reglas del contrato.

El empresario y conductor Santiago Matías había castigado a ambos participantes con retiro de la mitad de los votos que han obtenido durante la semana que tienen de estadía.

En medio de una visita del comediante Rafa Boba, los dos participantes se enfrentaron en una discusión que terminó cuando Jiménez le pegó a Gómez en la cabeza con una lata de cerveza.

Jiménez explotó contra Gómez por acusarlo de haber sostenido un encuentro íntimo con la influencer colombiana Karola Cendra antes de ambos entrar al aislamiento y por mencionar en el conflicto a su pareja, la exponente urbana La Insuperable.

Además de Sr. Jiménez, los protagonistas son La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Luise y Crusita. La primera en salir fue Mami Kim, quien fue sustituida por Shu Pamela.

El reality, que durará 30 días (comenzó el pasado 11 de agosto), reúne a influencers de diferentes países y tendrá un premio monetario de RD$1,000,000 (un millón de pesos), más un vehículo Mercedes Benz del año.

Para conseguir estas proezas, los participantes deberán seguir una serie de reglas anunciadas por Santiago Matías, la mente detrás del proyecto comunicacional que se transmite por Youtube durante las 24 horas en vivo.

La noche del martes, "La casa de Alofoke" logró de nuevo más de un millón de dispositivos conectados de manera simultánea.