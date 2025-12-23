Cinco buenas noticias que República Dominicana celebró durante el 2025

“¿Qué te pasa, viejo año, ¿qué te pasa?”, así, con el coro del merengue estrenado en 1980 por parte de Julio César Mateo Bautista (Rasputín), se despide el 2025, un año que dejó plasmado distintos sucesos en los medios de comunicación de República Dominicana.

Entre los hechos estuvieron la tragedia de la discoteca Jet Set, los escándalos corrupción en el gobierno y los desastres naturales que entristecieron la ciudadania y tomaron protagonismo en la prensa a lo largo de estos 12 meses, sin embargo, las buenas nuevas no pasaron por desapercibido.

Sin duda, cabe destacar los dominicanos que ganaron realities internacionales, el Óscar de Zoe Saldaña y los dos nuevos records Guinness para el país.

1. Quisqueyanos brillan en distintos realities shows

Carlos Antonio Cruz (Caramelo), Amaya Espinal y Perla Figuereo brillaron en distintos realities shows durante el año 2025.

El trayecto inició en junio con Carlos Antonio Cruz, cariñosamente conocido como “Caramelo”. El nacido en Dajabón resultó ganador del reality show “La casa de los famosos All-Stars”, convirtiéndose en el primer dominicano en ganar el concurso.

Carlos Antonio Cruz "Caramelo" ganó "La casa de los famosos All-Stars", convirtiéndose en el primer dominicano en ganar este reality.

El triunfo que obtuvo le otorgó un premio de 200 mil dólares. Además, Caramelo se transformó el primer hombre que alcanza la cima dentro del reality show.

El trayecto nos lleva hasta el mes de julio con Amaya Espinal, que fue la ganadora de la séptima temporada del programa “Love Island USA”. Aunque nació en Nueva York, la modelo es de origen dominicano.

El premio final de 100 mil dólares lo compartió con su pareja de reality, Bryan Arenales.

En noviembre, cuando La Casa de Alofoke y La Mansión de Luinny eran dos de las principales fuentes de entretenimiento, Perla Figuereo resultó ganadora de la segunda temporada de “El juego del calamar: El Desafío”.

La oriunda de Santiago compitió con 455 jugadores de diferentes partes del mundo; sin embargo, pudo imponerse ante todos esos y obtuvo el premio de 4.56 millones de dólares.

2. La bola de plátano verde más grande del mundo

Es momento de hablar sobre comida…

En julio, la ciudad de Santiago de los Caballeros rompió el Récord Guinness de la bola de plátano verde más grande del mundo, con un peso oficial de 556 kilogramos (1,226.8 libras).

Preparación del "mofongo" más grande del mundoFuente externa

La certificación fue otorgada por Susana Reyes, jueza enviada por Guinness World Records, quien validó la hazaña ante miles de espectadores reunidos en el Parque Central.

La preparación requirió la participación coordinada de más de 29 chefs y estudiantes de escuelas de cocina, quienes trabajaron durante horas para elaborar esta receta dominicana a gran escala.

3. 2025 llenó de galardones para Zoé Saldaña

Zoé Saldaña es una actriz llena de cualidades, mismas que suelen elevarla hasta el sitial de una de las más interesantes de la última década.

En marzo, Saldaña se alzó con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película “Emilia Pérez”.

Su rol en la cinta dirigida Jacques Audiard, fue suficiente para ocupar un lugar entre las mejores actrices de reparto del año y para atrapar el BAFTA a mejor actriz de reparto; asimismo, recibió un reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y de la crítica especializada (Critics Choice).

En ese sentido, marzo culminó de la mejor manera para la actriz de origen dominicano, debido a que recibió el premio Gran Soberano por parte de Acroarte en los Premios Soberanos 2025.

La actriz Zoe Saldaña recibe la estatuilla del Gran SoberanoGlauco Moquete/LD

La condecoración le valió para ser la novena mujer en tener entre sus manos el principal galardón y la primera actriz en recibirlo.

4. Yamilex Hernández conquistó la primera corona de Miss Universe Latina

Yamilex Hernández a su llegada a República DominicanaCortesía

Comida, música, deportes y belleza son parte de República Dominicana. Por eso, es bueno incluir a Yamilex Hernández entre las buenas noticias de 2025.

En julio, la modelo dominicana conquistó la primera corona de Miss Universe Latina, un reality creado por la cadena Telemundo para llevar una representante de la comunidad hispana a Miss Universo.

Hernández había participado en Miss República Dominicana Universo 2021 representando a La Vega y quedó como segunda finalista, dos años más tarde regresó con la misma banda y quedó como primera finalista del certamen nacional.

5. Partidos de fogueo de cara al Clásico Mundial 2026 serán efectuados en el Estadio Quisqueya

Diciembre llegó con un regalo envuelto en alegría para los dominicanos. Y es que, conforme anunció World Baseball Classic, Inc, la Selección Nacional de la República Dominicana jugará una serie de dos juegos contra los Tigres de Detroit como parte del calendario de los Entrenamientos Primaverales del 2026.

República Dominicana y Nicaragua en Clásico Mundial de Béisbol.

Los encuentros se llevarán a cabo los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La oportunidad de poder observar a Juan Soto, Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., con una misma chaqueta ocurrirá en marzo del próximo año, pero la noticia fue revelada en 2025.