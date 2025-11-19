Dominicana, modelo y millonaria: Perla Figuereo es la nueva ganadora de reality “El Juego del Calamar”

Perla Figuereo, joven dominicana oriunda de Santiago de los Caballeros, es la nueva ganadora del reality show “Squid Game: The Challenge”, inspirado en la popular serie surcoreana del mismo nombre producida por Netflix. (Esta historia contiene spoilers del reality show).

Figuereo, de 25 años, ganó 4.56 millones de dólares tras competir con 455 jugadores de diferentes partes del mundo.

Durante el concurso, la joven, quien participó junto a su hermano, el jugador 283, Jeffrey Figuereo, contó que fue criada en una familia mormona y que luego se mudó al Bronx, en Nueva York, junto a su madre.

En la competencia, el par de hermanos fue inseparable, hasta que él fue eliminado tras cederle un pase a la joven, en el juego de canicas. Desde entonces, ella comentó que tenía la necesidad de ganar la competencia para honrar la labor de héroe, sacrificio y confianza de Jeffrey hacia ella.

“La pequeña Perlita del Bronx y de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, es multimillonaria”, expresó tras quedar en primer lugar.

Perla dijo que finalmente podrá ayudar a su familia y que el dinero ya no será una preocupación.

Al final del episodio, estrenado este martes 18 de noviembre, la joven va a la casa de sus familiares en Santiago de los Caballeros, donde también se reencontró con su hermano Jeffrey.

De acuerdo con su perfil de Instagram, Figuereo es también modelo para la agencia Storm LA, y ha trabajado para la marca de maquillaje y productos de cuidado personal Rare Beauty, creada por la cantante y actriz Selena Gómez.

El concurso, que cuenta con nueve episodios, presenta diferentes obstáculos y juegos en los que los participantes deben demostrar habilidades y tácticas para conseguir el gran premio.

La competencia final se disputó junto a otros tres jugadores: Vanessa Clements (17), Steven Jones (183), Dajah Graham (302), con el juego Luz Roja, Luz Verde, uno de los más característicos de la serie original.

En 2023 se realizó la primera temporada del mismo desafío, en el que resultó como ganadora Mai Whelan, jugadora 287.

Ahora la convocatoria está abierta para personas de Estados Unidos y el Reino Unido que quieran participar de la tercera temporada del concurso.

De acuerdo con los requisitos para participar en esta nueva etapa, debes hacer un video de un minuto explicando por que quieres formar parte de los 456 jugadores de la siguiente temporada, así como otros datos personales de registro.