Dominicanos "le meten el plátano power" a los reality show y arrasan durante el 2025

El 2025 ha sido un año en el que los dominicanos han han puesto en alto el talento que hay en República Dominicana, pisando con autoridad los escenarios internacionales.

El sazón, el plátano power y las habilidades de Carlos Antonio Cruz (Caramelo), Amaya Espinal, Yamilex Hernández y recientemente Perla Figueroa han conquistado y contagiado los corazones de muchas personas alrededor del mundo.

También queda pendiente esta semana la suerte que correrá Andy de la Cruz (La Fruta) en “La Casa de Alofoke”, donde hasta ahora se ha mantenido imparable en la cima.

En junio, “Caramelo" resultó ganador del reality show “La casa de los famosos All-Stars”, convirtiéndose en el primer dominicano y hombre en ganar el concurso.

En años anteriores triunfaron Alicia Machado, en la primera temporada (2021), Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada (2022), Madison Anderson (2023) y Maripily Rivera (2024).

Carlos Cruz, mejor conocido como Caramelo.Foto: Instagram

Caramelo, oriundo de Dajabón, era uno de los menos conocidos en el reality. Sin embargo, logró conquistar el corazón de miles de personas alrededor del mundo.

Su trabajo al momento de entrar al concurso era como repartidor de paquetería, pero antes de eso hubo dificultades que enfrentó para lograr posicionarse donde está y que al mismo tiempo lo empujaron a la victoria que disfruta hoy.

“Antes de entregar paquetes, yo era carnicero; después recogía metales en las calles de Nueva York, me metía a los contenedores de basura. Cuando entro a la paquetería, yo solo empecé normal, siendo yo, y muchas personas empezaron a grabarme y me decían: ‘Oye, tú tienes talento, yo veo algo en ti’. Y nunca me vi venir llegar tan lejos”, aseguró en una entrevista para People en Español.

Como premio por el triunfo, Caramelo obtuvo $200,000 dólares y el nombre imborrable de ser el primer hombre y dominicano en ganar el reality.

Amaya Espinal ganó la séptima temporada del reality de parejas "Love Island".

En cambio, Amaya Espinal fue la ganadora de la séptima temporada del programa “Love Island USA”, en julio de 2025. Aunque nació en Nueva York, la modelo es de origen dominicano.

Durante el programa, Espinal manifestó que es “dominicana de pura cepa”, dejando claro que tiene el “saoco” de los latinos en su sangre. La influencer conectó con el público durante su estadía en la competencia.

El premio final de $100,000 dólares lo compartió con su pareja de reality, Bryan Arenales. Sin embargo, tras el triunfo, Amaya dijo que desea usar parte del premio para ayudar a los demás.

“De hecho, quiero donar a una organización benéfica… quiero contribuir a la comunidad… es una de mis mayores pasiones”, afirmó.

La dominicana Yamilex Hernández ganó el reality Miss Universe Latino.Instagram

Asimismo, en julio, Yamilex Hernández se destacó en el primer concurso de belleza “Miss Universe Latina 2025”. Luego de varios intentos por obtener una corona y representar a República Dominicana en el Miss Universo, Hernández logró ser coronada y representar la comunidad latina que vive en los Estados Unidos.

Hernández nació en La Vega, República Dominicana. A sus 13 años emigró a los Estados Unidos. En 2021 participó por primera vez en el Miss República Dominicana, donde quedó como segunda finalista; en 2023 regresó al mismo certamen y terminó como primera finalista.

Aunque no ganó la corona en los años que participó en el Miss RD, Hernández no perdió la esperanza ni las ganas de seguir intentándolo. Su resiliencia fue quien le permitió obtener la corona en el “Miss Universe Latina 2025”.

Yamilex obtuvo un premio de $100,000 dólares y la corona, lo que le otorgó el derecho de representar a la comunidad latina residente en los Estados Unidos, tras su victoria en el reality show.

Perla Figuereo, la dominicana que ganó la segunda temporada de El Juego del Calamar: El Desafío.FUENTE EXTERNA

La dominicana más reciente en obtener el triunfo en un reality show es Perla Figuereo, quien resultó ganadora en la segunda temporada de “El juego del calamar”. El Desafío”.

La oriunda de Santiago compitió con 455 jugadores de diferentes partes del mundo; ante todos estos se impuso obteniendo el triunfo y el premio de 4.56 millones de dólares.

“La pequeña Perlita del Bronx y de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, es multimillonaria”. Así se expresó luego de su triunfo en el reality.