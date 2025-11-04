Caramelo, de ganar “La casa de los famosos” a unirse como participante de “La casa de Alofoke 2”

El ganador de "La casa de los famosos All-Stars", de Telemundo, Carlos Cruz (Caramelo), se unió a la segunda temporada de "La casa de Alofoke".

Cruz fue presentado la noche de este lunes como el participante número 19 del reality de convivencia que se transmite 24 horas al día a través de YouTube.

A su llegada, el influencer fue recibido por el creador y productor del formato, Santiago Matías, el comediante Carlos Manuel de la Cruz (La Fruta) y los demás habitantes.

Su entrada ocurrió antes de la presentación musical del merenguero puertorriqueño Elvis Crespo y de la salida voluntaria de Valka, quien abandonó la competencia tras un mensaje de su novio, el exponente urbano Dalex, en contra del programa y sus excompañeros.

¿Quién es Caramelo?

Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo, ganó el malentín de los 200 mil dólares de la quinta temporada o la versión “All-Stars” de “La casa de los famosos” de Telemundo, convirtiéndose en el primer hombre y el primer dominicano en lograrlo.

Cruz, nacido en Dajabón y residente en Nueva York, es padre de dos niños, tuvo que trabajar en una carnicería antes de hacerse viral por sus cómicos videos recorriendo las calles neoyorquinas como repartidor de paquetes de United Parcel Service (UPS) y entrar al programa de convivencia junto a otras 22 personalidades.