Restaurante Maximum presenta su nueva propuesta gastronómica

El restaurante Maximum, presentó su nuevo menú Caribe Fusión, una propuesta que reinterpreta sabores caribeños a través de técnicas modernas y una cuidada selección de ingredientes locales.

“Este menú nace del orgullo que sentimos por nuestra ciudad y nuestra identidad, y refleja el momento de evolución que vive Santiago”, expresó David Nava, gerente general del AC Hotel Santiago de los Caballeros.

Desarrollado durante varios meses, el menú Caribe Fusión prioriza colores, texturas y contrastes, elevando la cocina caribeña desde una perspectiva contemporánea, explicó Reynaldo Rosario, gerente del Restaurante.