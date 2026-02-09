Bad Bunny vistió de Zara en el show de medio tiempo del Super Bowl

Insuperable. Este lunes no se habla de otra persona que no sea Bad Bunny después de haber hecho historia con su inigualable espectáculo en el descanso de la Super Bowl 2026, celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en la madrugada de este domingo. Una actuación con la que no solo reivindicó el alma latina de América, también envió mensajes a través de su vestimenta.

Si hace unos días el artista sorprendía en los Premios Grammy por su traje de corte femenino, en esta ocasión quiso apostar por la comodidad y se decantó por un outfit completo de Zara. Formado por camisa, corbata, pantalones chinos, camiseta deportiva de linebacker y zapatillas Adidas (que recordaba a las equipaciones de fútbol americano), este conjunto llevaba intrínseco varios mensajes que sus fans no tardaron en pillar al vuelo.

El número '64' de la camiseta del cantante no fue casualidad

Una de las prendas que más se ha comentado ha sido la camiseta deportiva en la que podía leer 'Ocasio' (parte de su nombre, Benito Antonio Martínez Ocasio) y el número 64. Ha habido muchas teorías acerca del significado del número, especulando que podría tratarse de una referencia al año de nacimiento de su madre o un guiño a su álbum de 2020 'El Último Tour del Mundo', el primero -en español- en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros, pero nada tiene que ver con ello.

Ha sido la revista Complex Magazine quien ha informado que el 64 se debe a una referencia a un familiar del cantante: su tío fallecido. Bunny quiso rendirle homenaje de esta forma, luciendo el número que éste llevaba en su equipación durante sus años como jugador de fútbol americano.

En cuanto al resto del look, el artista no se cambió, pero sí que se quitó la camiseta deportiva que llevaba en la primera parte del espectáculo para sorprender a la audiencia con una blazer cruzada con doble botonadura en el mismo tono con la que, sin duda, se pasó el juego.

Bad Bunny y su apoyo a la moda española

Que el espectáculo del descanso fuese íntegramente en español y que su look estuviese firmado por Inditex no fue una casualidad. Fue una idea premeditada que materializaron sus estilistas habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas, como aseguran varios medios internacionales. Nunca antes Zara había tenido tanta visibilidad como ahora: al colarse en uno de los eventos internacionales con más relevancia mediática con uno de los artistas del momento. Un gesto del puertorriqueño que refuerza la marca y reafirma su accesibilidad.

"La única cosa más poderosa que el odio es el amor"

13 minutos de espectáculo que dieron para mucho, incluso para escenificar una boda latina. Tuvo lugar antes de que apareciera en escena nuestra adorada Lady Gaga y fue real. Sí, como lees. El periodista Rohan Nadkarni de NBC News confirmaba que la boda no sólo fue real, también legal... pero, ¿qué hay detrás de este momentazo?

Los novios, que continúan en el anonimato, invitaron al cantante a su boda hace dos meses. Este les quiso corresponder y pensó que el espectáculo de la Super Bowl sería el lugar perfecto para escenificar el sello de su amor. Una recreación acompañó el mensaje final del artista: "La única cosa más poderosa que el odio es el amor".