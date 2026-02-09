Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Una boda de verdad en la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

La pareja se casó en el escenario más visto de EE.UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo' durante el entretiempo.

La pareja que se casó durante la actuación de Bad Bunny en el Super BowlAFP

Agencia EFESanta Clara, California, EEUU

El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

