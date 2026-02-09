Puerto Rico se detuvo 13 minutos para aplaudir la historia y disfrutar del brillo de Bad Bunny

El Super Bowl duró apenas 13 minutos para muchos puertorriqueños en San Juan y más allá.

La gente daba la espalda a las pantallas de televisión mientras la comida, la música y las conversaciones llenaban la primera mitad del partido, hasta que el silencio se apoderó de la isla. El espectáculo del medio tiempo estaba comenzando.

Este fue el momento de Puerto Rico, un momento destacado para un hijo colectivo que dejó de empaquetar comestibles hace una década y se convirtió en el artista más escuchado del mundo en Spotify el año pasado. Desde entonces, Bad Bunny ha usado su plataforma para aplaudir a los inmigrantes, cantar sobre la identidad y la agitación de Puerto Rico y denunciar las políticas migratorias estadounidenses.

“Apareció en el momento justo de la historia de América Latina”, dijo Marielys Rojas, de 39 años, quien es originaria de Venezuela pero ha vivido los últimos 22 años en Puerto Rico .

Ella estaba entre los cientos de personas que se reunieron junto a un montículo de hierba cerca de una playa en la capital de Puerto Rico para ver el espectáculo de medio tiempo en una pantalla gigante mientras las olas rompían detrás de ellas y los sonidos del coquís, una rana endémica, llenaban el aire salado.

Amarilys Reyes, de 55 años, llegó a la fiesta junto al mar con su hija de 22 años.

Nunca había visto un Super Bowl y no sabía quién jugaba, pero no importaba. Como muchos otros, solo estaba allí por Bad Bunny.

“Es el espectáculo más grande de su vida”, dijo Reyes.

Energía, nervios y emoción habían estado creciendo en Puerto Rico desde que la NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron que Benito Antonio Martínez Ocasio encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL.

Se organizaron rápidamente fiestas para ver el partido en Estados Unidos continental y en la isla. Algunos lo llamaron "Super Bori Sunday", una abreviatura de "Boricua", que se refiere a alguien con ascendencia puertorriqueña, mientras que otros lo llamaron "El Benito Bowl: Morcilla, Sancocho, Mofongo, Reggaetón y un poco de fútbol americano".

Una mujer escribió en las redes sociales que vería el espectáculo de medio tiempo con su madre de 87 años en Puerto Rico para que pudieran bailar juntas, mientras que otra persona publicó que había preparado una presentación de PowerPoint para sus amigos estadounidenses llamada "Bad Bunny 101".

La creatividad fluyó a medida que se acercaba el 8 de febrero: un bar en Puerto Rico publicó una promoción que presentaba a los mariscales de campo de los Seattle Seahawks y los New England Patriots sentados en las icónicas sillas de plástico blancas que adornan la portada del nuevo álbum de Bad Bunny.

Incluso los Teletubbies se sumaron a la emoción, moviendo sus coloridos traseros al ritmo de “Baile Inolvidable” de Bad Bunny un día antes del espectáculo.

Wonder Woman también brindó su apoyo, con Lynda Carter señalando en las redes sociales que era una "gran fan" de Bad Bunny, de quien señaló que era ciudadano estadounidense: "No se equivoquen".

Pero las críticas al primer espectáculo de medio tiempo de la NFL totalmente en español aumentaron cuando terminó la primera mitad.

Jake Paul, un YouTuber convertido en boxeador con propiedades en Puerto Rico y que ha publicado sobre la vida en la isla, escribió en X: "Apaguen este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo soportarlo".

Los puertorriqueños respondieron rápidamente.

“¿No vives de donde él es?” escribió una persona mientras muchos otros señalaron que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses.

Luke Lavanway, un hombre de 35 años que vive en Nueva York pero estaba de vacaciones en Puerto Rico para escapar de la ola de frío, dijo que no tenía ningún problema con un espectáculo de medio tiempo en español.

"Eso es parte de nosotros", dijo. "Eso es lo que nos hace grandes, y deberíamos simplemente disfrutarlo".

La multitud que se había reunido para el espectáculo de medio tiempo comenzó a salir de la fiesta tan pronto como comenzó la segunda mitad, sonriendo mientras reflexionaban sobre lo que acababan de presenciar.

“Me pareció fenomenal que Bad Bunny reuniera a todos los latinos en un solo lugar y los representara a todos por igual”, dijo Carlos Ayala, de 36 años, de San Juan. “Es un momento importante para la cultura latina”.

También le pareció fantástico que Ricky Martin cantara “Lo que le pasó a Hawaii”, de Bad Bunny, que lamenta la gentrificación en Puerto Rico, un problema que empeora para muchos en una isla con una tasa de pobreza de más del 40%.

“Transmitir ese mensaje es sumamente importante en estos tiempos”, dijo, y agregó que también apreció los postes de luz y los transformadores explosivos que se mostraron durante el espectáculo, un guiño a los apagones crónicos de Puerto Rico “para que el mundo pueda ver lo que vivimos”.

Entre quienes estaban radiantes después del espectáculo estaba Juliana Santiago, de 35 años, quien dijo que su corazón se llenó de orgullo el domingo por la noche.

Dijo que Bad Bunny demostró que “se pueden lograr cosas, que el sueño americano realmente es real”.