Abinader: La inversión extranjera ascendió a más de US$5MM en 2025

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este viernes que la inversión extranjera directa ascendió a más de US$5 mil millones de dólares en 2025.

“El país captó en 2025, por primera vez, más de US$5 mil millones de dólares, acumulando ya 4 años consecutivos por encima de los US$4,000 millones anuales”, manifestó el jefe de Estado durante su sexta rendición de cuentas desde que asumió el poder en agosto de 2020.

Según el primer mandatario, es la primera vez que el país alcanza esta cifra y lo atribuye a “la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza que inspira la República Dominicana en los mercados internacionales”.

En la búsqueda de diversificar la economía de República Dominicana, el presidente aseguró que se atrajo la inversión de diversos gigantes tecnológicos entre ellos Nvidia, Google y LOD Holdings. Ante el anuncio de cada uno de estos hitos, la asamblea se alzó en aplausos.

Acuerdos con tecnológicas

Con NVIDIA, la empresa más grande del mundo y líder absoluto en Inteligencia Artificial (IA), firmó un acuerdo para la generación de capacidades, formación de personal y la creación de un centro de excelencia en IA.

Asimismo, recordó entre sus logros el reciente acuerdo firmado con Google para construir el primer Puerto Internacional de Intercambio Digital en América Latina y apenas el octavo en el mundo.

Esta inversión, estimada en más de 500 millones de dólares, incluye un hub de datos de clase mundial, cables submarinos que conectan con centros de datos en Estados Unidos y la consolidación de la República Dominicana como nudo estratégico de conectividad digital entre Norte, Centro y Suramérica.

“Este acuerdo nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas”, agregó el presidente Abinader.

Puerto espacial

Con más de 600 millones de dólares de inversión, el presidente aseveró que se desarrollará un puerto espacial comercial en el municipio Oviedo, de la provincia Pedernales junto a la empresa estadounidense LOD Holdings.

Aunque no especificó la estimación de cuándo estará lista la infraestructura, declaró que el proceso de negociaciones se tomó tres años.

