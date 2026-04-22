De Miss Universo a Miss Grand International All Stars: Yamilex Hernández compite por un nuevo título

La modelo y presentadora Yamilex Hernández fue confirmada como la candidata de República Dominicana en la primera edición All Stars del prestigioso certamen Miss Grand International.

Tras ganar el reality de Telemundo Miss Universo Latina 2025 y posteriormente participar ese mismo año en el Miss Universo en representación de la comunidad hispana en Estados Unidos, Hernández regresará a una pasarela internacional en busca de un nuevo título.

"Impulsada por el propósito y el crecimiento personal, Yamilex regresa a la escena internacional con una poderosa historia de resistencia e identidad", cita el comunicado publicado por la página de MGI All Stars.

MGI All Stars se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia. Además de la corona oficial, la ganadora se llevará un premio que oscila entre US$100 mil y un millón de dólares.

Ha competido en escenarios de prestigio incluyendo Miss Universo 2025, Miss Universo Latina 2025 y Miss Internacional 2023. Sus logros incluyen ganar Miss Universo Latina 2025, colocarse como Top 30 Semifinalista en Miss Universo 2025 y Top 15 Semifinalistas en Miss Internacional 2023.