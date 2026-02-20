Puerto de intercambio digital construido por Google en República Dominicana costará US$ 500 millones

Google invertirá 500 millones de dólares para la construcción de un puerto de intercambio digital en República Dominicana, el primero en América fuera de Estados Unidos y el octavo a nivel mundial.

La tecnológica también construirá un anillo internacional de cable submarino que conectará al país caribeño con Estados Unidos a través de dos regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y en Virginia, según anunció durante la presentación del proyecto, que contó con la participación del presidente, Luis Abinader.

"Marca un antes y un después en nuestra infraestructura", aseguró Abinader en su intervención antes de firmar un decreto mediante el cual se declara al proyecto, cuya construcción comenzará en marzo. El mismo fue declarado de alta prioridad nacional.

La instalación de estos cables incrementará la capacidad de transmisión de datos y reducirá la latencia en los servicios digitales en el país.

República Dominicana está conectada a seis cables submarinos en la actualidad, siendo el de mayor capacidad el AMX-1, de América Móvil.