La República

Rendición de Cuentas 2026

Minuto a minuto:

Rendición de cuentas de Luis Abinader

Preparativos de la Rendición de Cuentas en las afueras del Congreso Nacional

  • 8:40 a. m.

    Bisonó asegura 2025 fue un "año muy bueno"

    El ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó, aseguró que tiene "altas expectativas" de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, afirmando que 2025 fue un "año muy bueno" para República Dominicana, con economía estable y paz social. 

  • 8:00 a. m.

    Empiezan a llegar legisladores y funcionarios

    Desde esta hora empezaron a llegar funcionarios y legisladores al Congreso Nacional para escuchar el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader.

