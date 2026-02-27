Rendición de cuentas de Luis Abinader

8:40 a. m.

Bisonó asegura 2025 fue un "año muy bueno"

El ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó, aseguró que tiene "altas expectativas" de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, afirmando que 2025 fue un "año muy bueno" para República Dominicana, con economía estable y paz social.