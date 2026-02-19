Google construirá un puerto internacional de intercambio digital en el país

Google, la corporación tecnológica multinacional estadounidense, construirá "un puerto internacional de intercambio digital" en República Dominicana, así como un anillo internacional de cable submarino que conectará al país caribeño con Estados Unidos.

Así lo informó este jueves el gobierno dominicano durante una presentación del proyecto en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader. Participaron ejecutivos de la empresa y funcionarios del gobierno.

Para el anillo internacional se establecerán dos rutas internacionales abiertas y tendrá conexión con dos regiones de Google Cloud en EEUU: una en Carolina del Sur y otra en Virginia.

El presidente Abinader firmó un decreto con el que se declaró de alta prioridad nacional el proyecto, que solo en su primera fase supera los 500 millones de dólares.

La instalación del puerto, que implica la construcción de dos cables, y el anillo internacional, comenzará en marzo, informó el jefe del Estado.

“Marca un antes y un después en nuestra infraestructura tecnológica”, dijo Abinader en su discurso.

La instalación de estos cables incrementará la capacidad de transmisión de datos, mejorará la redundancia de la conectividad y reducirá la latencia en los servicios digitales en el país, explicó el mandatario.

“Lo que esto significa es simple y poderoso: más velocidad, más seguridad, más resiliencia y más oportunidades para nuestro país”, dijo.

El puerto de intercambio digital también colocará a República Dominicana en el centro del flujo de información entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, subrayó Abinader.

Según el mandatario, este proyecto traerá centros de datos y empresas de servicios digitales, y generará crecimiento en los desarrolladores tecnológicos.

“Y lo más importante: crea empleos especializados, impulsa talento dominicano y abre oportunidades reales para nuestros jóvenes”, sostuvo.

Los ejecutivos de Google adelantaron que, como parte del proyecto, se levantará en el país un edificio de la multinacional de 7,000 metros cuadrados, que contará con todos los servicios de última generación en términos de energía, consumo eficiente de agua y de personal.

República Dominicana cuenta con seis cables submarinos internacionales. Sin embargo, cinco de los seis tienen más de 15 años de operación y ya se aproximan al final de su vida útil. Los cables submarinos tienen una vida útil de 25 años.

“Estamos en un momento clave para hacer una retransformación y renovación de la conectividad en la República Dominicana. Más aún, si consideramos los seis cables que existen en República Dominicana, solo uno tiene conexión directa con los Estados Unidos”, dijo el director de Infraestructuras Globales de Google, Cristian Ramos.

“Y eso a través de un par de fibras solo conecta la República Dominicana con los Estados Unidos. Es crítica esa conexión y es crítica reforzar esa conexión actual”, agregó.