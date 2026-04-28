Una obra literaria en reconocimiento a mujeres

En un homenaje al talento, la innovación y el poder transformador de las industrias culturales y creativas, Switch Havas presentó el libro “Dominicanas que hicieron el Switch en las Industrias Creativas”, una publicación que reconoce la trayectoria de 20 mujeres que han marcado un antes y un después en las industrias culturales y creativas en el país.

Desde 2022, el proyecto busca visibilizar las historias de mujeres que han realizado aportes significativos a distintos sectores de la sociedad.

En esta segunda edición ampliada, que crece de nueve a veinte historias, recoge los momentos decisivos en los que estas mujeres hicieron el “switch”, ese punto de inflexión que transformó sus vidas personales y profesionales, permitiéndoles abrir caminos, desafiar expectativas y construir un legado en sectores como la música, la moda, la literatura, el diseño, la televisión y las artes visuales.

Pamela Pitizia y José Grateraux, representantes de la agencia, destacaron el compromiso, la dedicación y el liderazgo de estas mujeres, así como su capacidad de convertir ideas en valor cultural y económico dentro de la economía naranja.

“Cada vez que una mujer se atreve a apostar por su talento, el mapa se abre un poco más para las que vienen detrás. Este libro es una celebración de lo que han construido, pero también una invitación a que otras se atrevan a hacer su propio ‘switch’”, expresó Pitizia.