Aporte
Una obra literaria en reconocimiento a mujeres
Actualidad
- Con este reconocimiento, la compañía busca visibilizar con este proyecto la historia de grandes mujeres que han hecho aportes significativos en diferentes sectores de la sociedad.
En un homenaje al talento, la innovación y el poder transformador de las industrias culturales y creativas, Switch Havas presentó el libro “Dominicanas que hicieron el Switch en las Industrias Creativas”, una publicación que reconoce la trayectoria de 20 mujeres que han marcado un antes y un después en las industrias culturales y creativas en el país.
Desde 2022, el proyecto busca visibilizar las historias de mujeres que han realizado aportes significativos a distintos sectores de la sociedad.
En esta segunda edición ampliada, que crece de nueve a veinte historias, recoge los momentos decisivos en los que estas mujeres hicieron el “switch”, ese punto de inflexión que transformó sus vidas personales y profesionales, permitiéndoles abrir caminos, desafiar expectativas y construir un legado en sectores como la música, la moda, la literatura, el diseño, la televisión y las artes visuales.
Pamela Pitizia y José Grateraux, representantes de la agencia, destacaron el compromiso, la dedicación y el liderazgo de estas mujeres, así como su capacidad de convertir ideas en valor cultural y económico dentro de la economía naranja.
“Cada vez que una mujer se atreve a apostar por su talento, el mapa se abre un poco más para las que vienen detrás. Este libro es una celebración de lo que han construido, pero también una invitación a que otras se atrevan a hacer su propio ‘switch’”, expresó Pitizia.