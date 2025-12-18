Inespre dice se dispondrán de 80 mil libras de pollo en feria agropecuaria

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció que en la “Gran Feria Agropecuaria” dispondrán de 80 mil libras de pollo para la venta a precios asequibles.

Esta feria se realizará desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre en la Ciudad Ganadera.

El anuncio se hace luego de que la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca-Licey advirtiera que el precio se elevará a 150 pesos la libra y la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana a 200 pesos.

David Herrera Díaz, director de Inespre quien explicó que los pollos se comercializarán enteros, con un peso de más de cuatro libras, a un costo de 200 pesos por unidad.

Precisó que la venta de este y otros productos se realizará en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con ofertas de una amplia gama de alimentos, entre los que se incluyen piernas de cerdo, arroz, aceite, habichuelas, ajo, cebolla, así como diversos rubros y vegetales que llegarán directamente del productor al consumidor.

“Estamos satisfechos con el éxito que ha tenido esta iniciativa, que forma parte de la Brisita Navideña que ejecuta la Presidencia de la República”, expresó el funcionario.

Indicó que el proyecto ya ha beneficiado a miles de personas en Santo Domingo Este, San Cristóbal, Higüey, Santiago, Montecristi y Azua.

Asimismo, informó que además de la feria que inicia este viernes en la Ciudad Ganadera, la iniciativa continuará los días 22 y 23 de diciembre en San Juan, y 27 y 28 de diciembre en Villa Altagracia.