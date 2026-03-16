RD pierde en el Clásico por strike controversial una semana antes de la llegada de los árbitros robot

Diez días después, Estados Unidos y la República Dominicana habrían seguido jugando.

Geraldo Perdomo observó cómo el slider de Mason Miller, con cuenta completa, parecía caer justo debajo de la zona de strike y dio un paso hacia el banquillo de su equipo, del lado de la tercera base, pensando que había recibido base por bolas, lo que colocaba corredores en las esquinas.

Entonces, el árbitro principal, Cory Blaser, señaló enfáticamente el tercer strike, dejando a la posible carrera del empate en tercera base y dándole a Estados Unidos una victoria de 2-1 el domingo por la noche que avanzó a los estadounidenses al partido final del Clásico Mundial de Béisbol contra Venezuela o Italia.

“Él sabía que estaba equivocado”, dijo Perdomo. “Yo sabía que estaba equivocado al 100%”.

El Sistema Automatizado de Desafío de Bolas y Strikes de las Grandes Ligas de Béisbol se implementará al inicio de la temporada, el 25 de marzo, y probablemente se adoptará para futuras ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Los dominicanos habrían podido apelar ante el llamado árbitro robot si les hubiera quedado una oportunidad para realizar un desafío.

“El ambiente se veía un poco decaído. Sí, me alegro de que no tuviéramos ABS”, dijo el jardinero estadounidense Pete Crow-Armstrong. “Me alegra que el factor humano haya estado presente en todo su esplendor”.

Perdomo oyó el grito, le costó creerlo y, sin soltar el bate, lo lanzó por encima de la cabeza describiendo un arco, casi golpeando la madera contra su trasero.

“Ahí no perdimos el partido”, dijo la estrella de Arizona.

La MLB anunció en septiembre que el ABS se utilizará durante la temporada regular y la postemporada en 2026, tras las pruebas que comenzaron en las ligas menores en 2019.

“No quiero centrarme en el último lanzamiento”, dijo el entrenador dominicano Albert Pujols. “Estoy decepcionado por cómo terminó el partido, pero no quiero criticar nada de eso. Simplemente no estaba destinado a ser para nosotros”.

Un día después, el mánager estadounidense Mark DeRosa reconoció la labor del receptor Will Smith por haber contribuido a que el lanzamiento fuera declarado strike. DeRosa dijo que creía que la pelota había cruzado alguna parte de la zona de strike humana actual, una caja tridimensional en lugar de la línea recta en el centro del plato utilizada por ABS.

“Puedo entender por qué los dominicanos están molestos”, dijo DeRosa el lunes. “Esa pelota tenía mucha potencia, y Will hace un trabajo excelente al enmarcarla, pero sí, estoy a favor de que ABS entre al juego”.

Miller lanzó 13 de 22 lanzamientos a 100 mph o más. Otorgó una base por bolas con un out a Julio Rodríguez, quien avanzó a tercera base por un lanzamiento descontrolado y un rodado de Oneil Cruz.

Perdomo se puso abajo en la cuenta 1-2, llegó a la cuenta completa y luego conectó dos fouls a lanzamientos rápidos de tres dígitos. Miller le siguió con su segundo slider del turno al bate.

“Pidió el tercer strike. Eso es lo único que me importa”, dijo el primera base estadounidense Bryce Harper.