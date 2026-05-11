Avances y ética en pediatría analizados en congreso Insight de IA

El Congreso Insight: Inteligencia Artificial en medicina infantil y pediatría se convirtió en un espacio de actualización y reflexión, donde profesionales de la salud pediátrica debatieron el uso responsable de la IA en sus distintas áreas de especialidad.

La actividad organizada por Uniross Group SRL tuvo como escenario los salones de la Cooperativa Médica, espacio donde destacados expertos abordaron los avances, oportunidades y desafíos éticos que plantea la IA en la atención infantil, fomentando la actualización profesional, el intercambio de experiencias y la colaboración multidisciplinaria.

Rosa Álvarez, representante de la entidad organizadora, señaló que el congreso constituyó un espacio estratégico para fortalecer la práctica pediátrica, promoviendo un uso responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial, así como la colaboración interdisciplinaria que garantiza mejores resultados en la atención integral de los pacientes infantiles.

El doctor Rafael Mena Canto, quien impartió la conferencia “Inteligencia Artificial en medicina infantil: ética, innovación y futuro clínico”, destacó la importancia de integrar herramientas de IA de manera ética y segura, con el fin de mejorar la detección temprana de enfermedades y personalizar tratamientos pediátricos.

En esta jornada científica también participaron los especialistas Erick Virgilio Féliz Pérez, cirujano pediatra; Rosario Almánzar, endocrinóloga nutricionista; Gisselle Fernández, pediatra gastroenteróloga;Fundación Brugal

Los tópicos abordados incluyeron: “IA en la epilepsia infantil”, “Cardiopatía congénita ductus-dependiente: tratamiento previo a procedimientos invasivos”, “Revolución de la IA en cirugía pediátrica: oportunidades y desafíos”, “IA en endocrinología pediátrica, nutrición y nuevas tendencias”, “IA en alimentación complementaria”, entre otros temas de interés para la clase médica pediátrica.

Basándose en sus conocimientos e investigaciones, los expertos compartieron hallazgos y experiencias clínicas en subespecialidades como neurología, endocrinología, gastroenterología, neumología, cardiología, psiquiatría y hematología pediátrica.

Entre las principales conclusiones del congreso, dedicado al doctor Octavio González Nivar, se precisó que la inteligencia artificial no reemplaza la vocación médica, sino que potencia la precisión, la eficiencia y la personalización de la atención pediátrica.

Además, se subrayó la importancia de la capacitación continua del personal de salud y de establecer protocolos clínicos que aseguren una implementación responsable de estas tecnologías,

Carolina Valdez, Ana Leticia López, Yendi Vilorio y Marielly Reyes.Cortesia de los anfitriones