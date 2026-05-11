Oceanic, una nueva propuesta habitacional en Juan Dolio

Grupo Pedralbes, en alianza estratégica con el Fondo de Inversión Almeid, presentó la torre a Oceanic, un espacio de 27 niveles frente al mar que apuesta a redefinir el estándar de lujo y rentabilidad en la zona.

Con el respaldo de una estructura financiera sólida y una trayectoria de más de 25 años con este proyecto ambas entidades reafirman su misión de desarrollar a Juan Dolio como un polo turístico y residencial de clase mundial.

El acto celebrado en La Bodega reunió a los principales actores del sector inmobiliario para conocer la visión de una alianza que combina experiencia constructora con solidez financiera.

Durante el encuentro, los socios de Grupo Pedralbes, Ángel Paulino, director de ingeniería y Carlos Paulino de mercadeo, compartieron una visión unificada sobre la evolución de Juan Dolio.

Los ejecutivos destacaron que Oceanic y el proyecto Distrito Playa son solo el inicio de un plan maestro de expansión.

En ese sentido, enfatizaron que la alianza ya trabaja en el diseño de nuevos proyectos a futuro que continuarán transformando el paisaje urbano y turístico de la zona.

«Nuestra unión con el Fondo Almeid valida la confianza en Juan Dolio y nos permite proyectar un crecimiento sostenible que trasciende este proyecto individual», explicaron los directivos.

Franklin León, gerente general de Almeid, resaltó el compromiso del fondo con el desarrollo nacional subrayó que esta unión estratégica con Pedralbes garantiza la viabilidad y el éxito de inversiones de gran escala, aportando una estructura de capital robusta que respalda cada etapa de crecimiento de la cartera de proyectos conjunta.

Luis Abbot y Ángel PaulinoCortesia de los anfitriones

Monika Leschhörn y Claudina PenzoCortesia de los anfitriones

Claudina Marra, Ashley Polanco y Stefanie CastellanosCortesia de los anfitriones