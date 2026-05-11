Cámara de Comercio de España celebra asamblea

La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (Camacoesrd) celebró su Asamblea General Ordinaria en un momento trascendental de la relación bilateral en materia comercial y de inversión.

Durante el evento se presentaron las memorias de gestión del pasado año, en el que la entidad superó la barrera de los 400 miembros.

En ellas, se incluyen informaciones que muestran la evolución en la que está envuelta hacia la tenencia de un rol más destacado como impulsora de las actividades comerciales y de inversión a través del acompañamiento de las empresas dedicadas a ellas.

Según explica un material de prensa, en el último año, la Camacoesrd gestionó 1,225 consultas empresariales, un aumento de 17.6 % con respecto al periodo anterior.

Detrás de ese número hay algo más relevante: la agilidad en la respuesta, claridad regulatoria y acompañamiento a las empresas socias y a las que llegan desde España para moverse con mayor seguridad en temas de inversión y comercio exterior.

“Nuestro enfoque se ha centrado en generar valor real para las empresas, no solo desde la representación, sino a través de iniciativas concretas que respondan a lo que hoy necesitan. Desde temas técnicos, como precios de transferencia, hasta información clave para su operación, hemos trabajado en acompañarlas con criterio y sentido de utilidad”, explicó Francisco Pérez Menéndez, presidente de la institución.

A nivel institucional, el avance también es evidente. La Cámara asumió la presidencia de la Eurocámara para el período 2025-2027, ampliando su capacidad de incidencia y su conexión con la agenda empresarial europea.

Ana Lluberes y Michelle tavaresCortesia de los anfitriones

Eduardo Pahino y Sandra MilánCortesia de los anfitriones

Este posicionamiento se complementa con las misiones comerciales, las agendas individualizadas y los espacios de conexión que han facilitado la entrada de empresas españolas al mercado dominicano, y viceversa.

Con más de un siglo de trayectoria, la Cámara avanza en una dirección clara y se posiciona como un actor que incide en la dinámica de inversión, facilita la entrada a mercado y articula oportunidades de negocio entre España y República Dominicana.

Edgar del Toro e Iban CampoCortesia de los anfitriones