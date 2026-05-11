IMCA y Fondo Agua Santo Domingo firman acuerdo

Ejecutivos de IMCA y representantes del Fondo Agua Santo Domingo formalizaron un acuerdo de colaboración orientado a desarrollar acciones de restauración ecológica en la cuenca del río Ozama, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Gran Santo Domingo.

Por su parte, el Fondo estará a cargo de la ejecución técnica del proyecto, integrando a comunidades locales en la implementación de buenas prácticas productivas, restauración de suelos y recuperación de ecosistemas que regulan el ciclo del agua.

“Lo relevante de este tipo de acuerdos es que conectan la inversión privada con resultados tangibles en el territorio. Intervenir las cuencas permite mejorar la disponibilidad de agua, fortalecer actividades productivas y generar beneficios directos para las comunidades”, señaló Roberto Alfredo Herrera, presidente del Fondo Agua de Santo Domingo.

La firma de este acuerdo refuerza la importancia de la colaboración entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para avanzar hacia una gestión hídrica más integrada, donde la inversión en la naturaleza se traduce en beneficios ambientales, sociales y económicos para el país.