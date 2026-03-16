Albert Pujols: "No me voy a enfocar en ese último pitcheo"

Albert Pujols fue tajante. Antes de que la polémica se expandiera, el manager de la República Dominicana fue muy claro.

“No me voy a enfocar en ese último pitcheo”, afirmó. “Fue un tremendo partido. No voy a criticar nada de eso. No era para nosotros”.

De esa manera, un veterano de mil batallas como Pujols mostró su aplomo cuando intentó desviar la atención. El dirigente reconoció la calidad que se exhibió en el terreno, y ahí fue donde mostró su enfoque.

“Bueno, creo que todo el mundo vio en los dos equipos a algunos de los mejores jugadores del béisbol, tanto de nuestro lado como del de ellos”, agregó Pujols. “Eso es lo que hace tan bueno a este torneo”.

La verdad, fue un final desafortunado para un equipo cuya ofensiva hizo historia en este Clásico Mundial de Béisbol, imponiendo la marca de más cuadrangulares en un mismo torneo.

Claro que hay frustración. Cómo no. La derrota 2-1 del domingo ante Estados Unidos en la primera semifinal del evento vio a los bates quisqueyanos dominados, siendo la primera vez en este certamen en la que anotan menos de ocho carreras.

“No creo que nada haya fallado. Nosotros ejecutamos”, dijo. “Ellos tuvieron dos buenos swings, dos jonrones y luego el 2-1. [Sabíamos que] alguien se iría a casa contento y alguien se iría a casa triste con lágrimas en los ojos. Esos somos nosotros hoy. Es parte del juego”.

Esa es una de las razones por las cuales Pujols no quiso ingresar en ese laberinto de ‘qué hubiese pasado si…’.

“Creo que ambos equipos lanzaron bien, jugaron bien. Nuestro bullpen realmente hizo un trabajo excepcional”, continuó el dirigente. “[Luis] Severino hizo un gran trabajo también. Así que realmente no voy a enfocar todo el juego, especialmente un gran juego como el de esta noche, en ese último pitcheo”.

Adicionalmente, aun con la implementación del Sistema de Retos ABS que será inaugurado en la venidera temporada de MLB, no hay garantías de que un equipo cuente con retos disponibles en la novena entrada.

Dos titanes lucharon hasta el final. Cuando eso pasa, cada decisión es mirada con lupa. Como debe ser. El mejor equipo ganó esta noche. Pujols fue el primero en reconocerlo.