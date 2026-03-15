Estados Unidos acaba el sueño dominicano y llega a su tercera final seguida del Clásico de Béisbol

La adrenalina, las garras y el poderío ofensivo del equipo dominicano quedaron sepultados este domingo en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Los dominicanos, que llegaron al partido promediando 10.1 carreras por choque, sucumbieron ante Estados Unidos con apretado marcador de 2 vueltas por 1.

Paul Skenes, el as del pitcheo de los Piratas, se combinó con cinco relevistas para dejar en apenas una vuelta al poderoso bateo quisqueyano, en tanto que Gunnar Henderson y Roman Anthony conectaron jonrones solitarios en el cuarto episodio para propiciar las anotaciones que necesitaron los norteamericanos para alcanzar el éxito.

Ahora se dirigen a su tercera final seguida en el Clásico Mundial de Béisbol y enfrentarán al ganador del choque de este lunes entre Venezuela versus Italia a las 8:00 p.m. En el 2017 vencieron a Cuba en la final mientras que en el 2023 cayeron ante Japón.

Skenes estuvo intransitable en el box, laborando 4.1 de entradas, aceptó una vuelta, siendo un jonrón de Junior Caminero en el segundo acto. En su labor no otorgó boleto y abanicó a dos.

Tras sus 4.1 de entradas y sus 71 pitcheos fue relevado por Tyler Rogers (0.2 actos), Jax Griffin (1.0), David Bednar (1.0), Garret Whitlock (1.0), mientras que Mason Miller se encargó de cerrar el choque, tras ponchar cantado a Geraldo Perdomo y culminar el partido que tuvo una asistencia de 36,337 fanáticos, quienes desafiaron las lluvias caídas durante todo el día.

Los norteamericanos fueron el único conjunto que pudo detener la ofensiva de los dominicanos, nación que se marcha del evento marcando 52 carreras y con el jonrón de Caminero establecieron nueva marca en este renglón con los 15 disparados. México era dueño del récord con 14 en el 2009.

Por cierto Caminero, quien produjo tres de los jonrones dominicanos, se quedó por unos 5 minutos sentado en uno de los bancos del dugout tras la derrota.

A pesar de la misma, los quisqueyanos mostraron una muy sólida ofensiva y un encomiable pitcheo, tanto abridor como relevó.

El choque de este domingo no fue la excepción, pues Luis Severino fue un digno rival de Skenes, tras laborar 3.1 entradas, permitió una vuelta, aceptó cinco hits, abanicó a seis y no transfirió a nadie.

Cabe destacar que el pitcheo de los quisqueyanos abanicó a 15 y apenas concedió dos boletos.

varias oportunidades falladas

Los dominicanos perdieron varias oportunidades de anotar carreras, en el cuarto dejaron los sacos repletos con dos outs, pero Austin Wells falló con elevado al izquierdo, un episodio más tarde Fernando Tatis Jr y Ketel Marte produjeron imparables con un out, pero Juan Soto bateó para doble matanzas.

Una más tuvieron en el séptimo, Wells produjo doblete tras un out, Geraldo Perdomo siguió con incogible al central, pero Tatis Jr y Marte fueron ponchado por David Bednar.

Mientras que en el noveno, Julio Rodríguez recibe boleto, avanza a la intermedia por pitcheo salvaje con un out, pero Oneil Cruz y Perdomo no pudieron remolcarlo.

las carreras

Un jonrón solitario de Caminero por el jardín izquierdo en el segundo proporcionó la primera vuelta de Dominicana.

Estados Unidos se fue delante en el marcador por jonrones solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony. El primero frente a Severino y el segundo ante Gregory Soto.