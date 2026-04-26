Minerva del Risco nos regala un Mar de Palabras

Antes de iniciar la conversación, Minerva y yo intentamos recordar dónde nos habíamos conocido. Todo apunta a la primera edición del Festival Mar de Palabras en el 2025. No es casualidad: compartimos una misma pasión, la lectura. Minerva del Risco es una figura polifacética: presidenta de la Fundación René del Risco y del Festival Mar de Palabras, escritora y, sobre todo, una mujer que apuesta cada día por un mejor país.

Ante la pregunta de cómo nace el Festival Mar de Palabras nos dice: “La idea surge tras asistir durante varios años al Hay Festival de Cartagena, en Colombia, un evento que reúne a autores iberoamericanos. La primera vez que fui pensé: esto tenemos que llevarlo a República Dominicana”, cuenta. Ese impulso inicial que ella vivió fue tomando forma hasta concretarse. En el proceso, una conversación clave fue la que sostuvo con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez —hoy exiliado en España— abrió nuevas puertas. “Nos propuso realizar Centroamérica Cuenta 2023 en el país. Fue una experiencia extraordinaria que nos permitió entender desde dentro cómo se organiza un festival literario”.

Un año después, el sueño se materializó en el Festival Mar de Palabras 2025 que “es un proyecto profundamente ligado a la fe y a la perseverancia en la literartura”, afirma. Ante mi pregunta trillada de si la literatura puede cambiar el mundo, Minerva responde con prudencia: “no sé si la literatura o un festival pueden cambiar el mundo; eso sería demasiado grandilocuente . Pero sí, tengo claro que está transformándonos como sociedad”. A su juicio, el país necesitaba un espacio como este. “La respuesta del público el año pasado fue impresionante. Cada jornada estuvo llena y todos nos quedamos con ganas de repetir”, apunta. Yo afirmo con ilusión.

Para enumerar los logros del primer festival, más allá de las cifras, Minerva destaca tres grandes conquistas. La primera: romper prejuicios. “Muchos decían que nadie asistiría, que la gente no se interesa por estas actividades o que la Ciudad Colonial no era viable. La realidad demostró lo contrario”. La segunda: confirmar el interés creciente por la lectura. “Hay cada vez más dominicanos interesados en los libros”. Y la tercera, quizás la más significativa: el impacto educativo. “Hemos trabajado con docentes de escuelas públicas y privadas, promoviendo la lectura y la escritura. Ese es un legado que trasciende el evento”.

Mar de Palabras 2026 es una alegría que ya toca nuestras puertas. La segunda edición del festival se celebrará del 19 al 21 de junio y reunirá a 31 autores iberoamericanos. Entre ellos destacan Jorge Volpi, Claudia Piñeiro, Carlos Granés y Claudia Restrepo. La representación dominicana también será notable, con más de 20 autores, entre ellos: Soledad Álvarez, José Mármol y Frank Báez. El programa iniciará con conversatorios en universidades como UNIBE y UNAPEC, así como en el Centro Cultural de España. La inauguración oficial será el 19 de junio a las 4:00 de la tarde. “Esperamos una participación tan entusiasta como la del año pasado. Invitamos a todos los amantes de la literatura a sumarse. Las boletas estarán disponibles en mardepalabras.com”, señala.

Aunque su vocación principal es la escritura, Minerva asume con entusiasmo su rol organizativo. “Escribir me apasiona más, pero este trabajo lo hago con la satisfacción de saber que aporta al país”. Entre los autores invitados, menciona a David Toscana como uno de sus favoritos personales, aunque asegura estar deseosa de leer y conocer a todos. La entrevista concluye con una invitación clara: “Quienes no asistieron el año pasado no deberían perderse esta edición. Un encuentro como este puede cambiar la vida de las personas”.