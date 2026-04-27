Entregan obras de renovación de playa Sosúa y su nueva plaza de vendedores

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron el proyecto de mejoramiento del frente costero de playa Sosúa en la provincia Puerto Plata y su plaza de vendedores.

Este proyecto contó con una inversión de RD$568,010,779.

El proyecto cuenta con un total de 79 locales comerciales, en una superficie de 15 mil metros cuadrados, distribuidos en siete niveles de terrazas para garantizar la activación del espacio público y una integración armónica con el entorno.

La oferta comercial se compone de 57 unidades especializadas en la preparación y expendio de alimentos, 16 locales para la venta de artesanía local y artículos de regalo, 2 bares y 4 quioscos comerciales de menor escala.

El proyecto incorpora, además, 158 parqueos para automóviles y 14 para motores, un parque comunitario, gimnasio al aire libre, baños públicos y diversas áreas de estancia que permiten el uso cotidiano por parte de la población local.

El presidente Abinader dijo que esa obra representa un renacer de Sosúa, destino que calificó como un ícono del turismo de la costa norte.

"Este es un ejemplo de como un país progresa poniéndonos todos de acuerdo", dijo el mandatario, quien recordó sus años mozos en este destino de la provincia de Puerto Plata.

Abinader llamó a los vendedores que recibieron sus nuevos negocios a cuidarlos y protegerlos.

Mientras que el ministro Collado dijo que esa intervención tiene impacto extraordinario para turistas nacionales y extranjeros.

"Esta obra marca un antes y un después en la propuesta turística de Sosúa. Aquí estamos con el presidente Luis Abinader, en un día verdaderamente histórico para este hermoso destino", dijo el ministro Collado.

Los locales de la plaza de vendedores han sido dotados de equipos, que incluyen estufas, refrigerador, extractor y fregadero.

También tienen barandas de seguridad en todas las terrazas, mientras el mobiliario de exterior incluye mesas, sillas, taburetes, basureros y módulos de desechos.

Los bares fueron equipados con fregaderos y equipos de refrigeración.

En representación de la asociación de vendedores, el vocero de la entidad, José Manuel González, Lilo, expresó su agradecimiento por la obra y destacó la transparencia de cómo se ejecutó, al tiempo de agradecer a cada uno de los funcionarios del Gobierno, de Turismo, URBE, a la empresa constructora y a la prensa.

SEPA MÁS Nota jocosa González enfatizó que con la obra podrán “recuperar el orgullo de decir, nosotros somos de Sosúa”, a lo que el mandatario indicó que “esto fue después de 15 huelgas que nos hicieron Lilo y Andrés”.