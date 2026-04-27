Gobierno contempla dialogar con minoritarios en esta semana

El Gobierno Dominicano señaló que a mediados de la semana convocará a los partidos minoritarios del sistema político para que sean parte del periplo diálogos, llevados a cabo desde el Poder Ejecutivo, en donde socializan las “medidas especiales” aplicadas para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

La información fue otorgada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien indicó que los partidos minoritarios “no han sido echo a un lado”, y que pronto se sentarán a escuchar sus propuestas.

“Estamos en ese mismo proceso de convocar a una reunión o solicitarle una reunión a los partidos minoritarios y alternativos para que en el transcurso de esta semana podamos celebrar una reunión. Esto es un esfuerzo de diálogo continuo donde hay más sectores de la vida pública nacional que iremos tocando puertas y ellos son efectivamente uno de ellos”, determinó.

Hasta el momento esa comisión gubernamental, comisión compuesta por Paliza, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha realizado seis reuniones.

La primera fue con representantes con los gremios empresariales; luego reuniones separadas con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Por igual sostuvieron encuentros con representantes de la iglesia católica y la comunidad evangélica.

La última ocurrió precisamente la tarde de este lunes con representantes de las centrales sindicalistas.

Los partidos minoritarios, que hasta ahora no son aliados del oficialismo, no han sido convocados ni citados por la comisión dispuesta por el presidente Abinader; ni partidos como el Revolucionario Dominicano (PRD) ni el Reformista Social Cristiano (PRSC) han recibido una invitación; lo mismo pasa con Opción Democrática, Frente Amplio, entre otros movimientos políticos.