Cooper Flagg conquista el premio Novato del Año de la NBA

Cooper Flagg, de Dallas, superó a su excompañero de Duke, Kon Knueppel, de Charlotte, para ganar el premio al Novato del Año de la NBA el lunes por la noche.

Flagg fue el primer novato desde Michael Jordan en la temporada 1984-85 en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Eso, junto con otros logros para un adolescente, fue suficiente para superar una temporada difícil para los Mavericks, mientras que Knueppel ayudó a los Hornets a clasificarse para el torneo de repesca.

Flagg y Knueppel, ambos de 19 años, fueron primero y segundo en anotación entre los novatos, convirtiéndose en los primeros excompañeros universitarios en lograrlo desde las estrellas de UConn, Emeka Okafor y Ben Gordon, en la temporada 2004-05. VJ Edgecombe, de Filadelfia, fue el otro finalista.

Flagg y Knueppel se alternaron como favoritos en las apuestas durante la temporada, pero la explosión de 96 puntos de Flagg en dos partidos el penúltimo fin de semana pudo haber inclinado la balanza. Flagg era el favorito antes del anuncio.

El primero de esos partidos fue la actuación de Flagg con 51 puntos contra Orlando, la primera vez que un adolescente anota 50 en la NBA. Superó su propio récord para un adolescente de 49 puntos, establecido a principios de temporada contra Knueppel y los Hornets.

“Veo los partidos todas las noches. Puedo consultar los resultados”, dijo Flagg cuando le preguntaron qué tan de cerca seguía a Knueppel durante la temporada. “Creo que también observaba a Kon porque es como un hermano para mí. Teníamos una conexión muy fuerte y nos apoyaremos mutuamente por el resto de nuestras vidas. Lo veía también como un aficionado, pero obviamente existía esa competencia al mismo tiempo”.

Como era de esperar, fue una de las votaciones más reñidas en la historia del premio al Novato del Año.

Tan solo 26 puntos separaron a Flagg y Knueppel en una votación donde 100 periodistas y locutores que cubren la liga clasificaron a sus tres mejores novatos, otorgando cinco puntos al primer lugar, tres al segundo y uno al tercero.

Hubo tres años en los que el premio se compartió debido a un empate en la votación, y en dos de ellos participaron los jugadores de Duke, Elton Brand y Grant Hill. Brand y Steve Francis empataron en el premio en 2000, Hill y Jason Kidd —actual entrenador de Flagg— empataron en 1995 y Dave Cowens y Geoff Petrie empataron en 1971.

En la edición de 2022 del premio, que utilizó el formato de votación actual, Scottie Barnes superó a Evan Mobley por 15 puntos.

Y en 1981, con un formato diferente, Darrell Griffith superó a Kelvin Ransey por un voto: 19-18. Ese año solo se emitieron 69 votos, y Larry Smith (14) terminó tercero y Kevin McHale (11) cuarto.

Knueppel, que al igual que Flagg solo jugó un año en Duke pero cumplió 20 años antes de comenzar su carrera en la NBA, se convirtió en el primer novato en liderar la liga en triples con 273.

Promedió 18,5 puntos, 5,3 rebotes y 3,4 asistencias, con un 42,5% de acierto en triples, uniéndose a Larry Bird y Paul Pierce como los únicos novatos de la NBA en promediar 15 puntos y cinco rebotes por partido con un porcentaje de acierto superior al 40% desde la línea de tres puntos.

Con Knueppel al mando, Charlotte ganó 44 partidos —una mejora de 25 partidos con respecto a la temporada pasada— antes de ser eliminado por Orlando en el torneo de repesca.

El premio al novato fue el sexto anunciado por la NBA desde el final de la temporada regular. Los demás: