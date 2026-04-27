Comisión Nacional Rectora garantiza continuidad de la Evaluación de Desempeño Docente

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente, conformada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), anunció que la sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente iniciará el próximo 30 de abril, conforme al cronograma ajustado.

De igual manera, la fase de Evaluación de Rendimiento Profesional (ERP) se reprogramó para la primera semana de junio, inmediatamente después de concluida la 6ta. etapa, incorporando mejoras operativas orientadas a garantizar la eficiencia, la estabilidad y el adecuado desarrollo del proceso.

La Comisión exhortó a todos los docentes convocados a participar activamente en las etapas pendientes, para asumir este proceso con dedicación y empeño, en beneficio de su desarrollo profesional y del fortalecimiento del sistema educativo nacional.

El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional Rectora subrayaron que continuarán adoptando las medidas necesarias para asegurar que cada docente participe en condiciones adecuadas, con reglas claras y con plena garantía de sus derechos, en un proceso que tiene como propósito central valorar el desempeño docente y fortalecer el sistema educativo nacional.

La Comisión Nacional Rectora, presidida por el ministro Luis Miguel de Camps, tiene a su cargo la definición de los lineamientos generales y el seguimiento estratégico del proceso, asegurando su alineación con la política educativa y su impacto en el desarrollo profesional docente.

Además, la comisión indicó incidencias identificadas correspondieron a situaciones técnicas puntuales en el funcionamiento del sistema, las cuales fueron atendidas y solucionadas oportunamente por los equipos responsables.

De igual forma, aclaró que se realizaron las pruebas técnicas correspondientes. Como parte de este proceso, se identificaron oportunidades de optimización orientadas a fortalecer la eficiencia operativa, incorporando mejoras tecnológicas y de flujo de procesos que permitirán un desarrollo más eficiente de la EDD.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de culminar la Evaluación de Desempeño Docente conforme a lo establecido, como parte de una política sostenida de fortalecimiento de la calidad educativa.

Recordó que este proceso, declarado de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50/2025, ha avanzado de manera progresiva, con la participación de más de 115,000 docentes en todo el territorio nacional y la ejecución exitosa de cuatro de sus seis etapas, con un nivel de avance cercano al 95 % en los más de 750,000 instrumentos aplicados y sin haberse registrado inconvenientes en su desarrollo.

La Comisión reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente es un proceso institucional, técnico y gradual, orientado al fortalecimiento de la carrera docente y de la calidad educativa. En ese marco, se mantendrá la coordinación con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) y los equipos responsables, manteniendo, como hasta ahora, el funcionamiento eficaz y coordinado de las instancias técnicas y de gobernanza, para seguir garantizando la continuidad, la equidad y el rigor del proceso.