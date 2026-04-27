ADP advierte 800 estudiantes quedarían sin docencia por paralización de escuela en Santiago Oeste

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Seccional Santiago Oeste, advirtió que al menos 800 estudiantes podrían quedarse sin docencia el próximo año escolar debido a la paralización en la reconstrucción de la escuela Rafaela Jiminián de Cruz.

El presidente de la seccional, José Alberto Brito, expresó que la situación mantiene en incertidumbre a padres y docentes, ya que los alumnos se encuentran actualmente dispersos en otros centros educativos.

“Hemos tomado la decisión de terminar este año escolar, pero el próximo año no lo iniciaríamos. No podemos seguir en la situación en que estamos”, indicó.

Brito atribuyó la paralización de la obra a la falta de pagos al contratista, quien, según dijo, abandonó los trabajos semanas antes de Semana Santa.

“El ingeniero dejó la obra por falta de pagos. Hasta hoy él y su equipo no han recibido un solo centavo y lo ejecutado ha sido con recursos propios”, afirmó.

La ADP hizo un llamado al Ministerio de Educación para que intervenga y garantice la terminación del plantel, a fin de evitar mayores afectaciones en el proceso educativo.

Impacto en familias

La Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) denunció que la situación ha incrementado los gastos y dificultades para las familias.

“Yo tengo dos niños que pertenecen a este centro educativo. Hoy en día tengo que pagar RD$1,800 pesos para que lo traigan y lo busquen porque yo trabajo en pueblo nuevo”, expresó Nairobi Peña.

Padres también advirtieron sobre las condiciones del centro donde han sido reubicados los estudiantes, señalando riesgos estructurales y falta de equipamiento.

“La escuela donde están, no cuenta con los equipos necesarios para tener los niños ahí. No tienen barandillas, cuando llueve se llena de agua y es un desastre” señaló Yoselin Cabrera.

Asimismo, demandaron la reconstrucción de la pared perimetral de la escuela Teresa Peña Silverio, cuyo deterioro ha obligado a impartir clases virtuales por motivos de seguridad.

Finalmente, Brito instó al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, a asumir la situación como parte de los ejes de infraestructura educativa.

“Nosotros solicitamos que el ministro asuma dentro de estos cinco pilares, en los cuales están, La Familia, Los docentes e Infraestructura. De esta última, con toda firmeza me atrevo a decir que no han realizado nada en ninguna seccional de Santiago”, concluyó.