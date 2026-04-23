Día del libro: ¿Por qué no te puedes concentrar a la hora de leer libros?

Abril es el mes de la lectura; se conmemora el día del Librero, se recuerda la muerte de ilustres escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega y el 23 de abril es el día del libro y los derechos de autor.

La lectura es una fuente de conocimiento y entretenimiento para muchos, pero cada vez más la inmediatez digital o la rutina ahogan el tiempo y manera en que convivimos con la literatura.

Muchos dicen que disfrutan de los libros, pero que no pueden concentrarse en una lectura. Esto nos lleva a preguntar: ¿Existe una razón por la que perdemos concentración en las historias escritas?

La psicóloga Carol García, especialista en psicología educacional, explica que el cerebro pasa por diversos procesos cognitivos para digerir las palabras de un texto, reconocerlas y almacenarlas.

El aliado cerebral de los libros es la concentración, pero es complicado mantenerse en ese estado; involucra más de tres etapas y lucha con la inmediatez tecnológica actual.

“La falta de sueño, las distracciones e incluso el estrés son factores que afectan la concentración no solo en la lectura, sino en cualquier tipo de actividad que requiera de atención plena”, dijo García.

“Cuando una persona se concentra, su cerebro activa mecanismos que priorizan la información relevante (como trabajo, alimentación o familia) y reducen la interferencia de estímulos externos o pensamientos internos. Este proceso requiere esfuerzo consciente, especialmente cuando la actividad no genera una gratificación inmediata”, dijo la especialista.

La búsqueda de distracción inmediata, como las redes sociales, es otro factor que contribuye a la falta de concentración, según explica una de las expertas en salud mental consultadas sobre el tema, Naraih Martínez: Afecta negativamente la concentración humana al fomentar una búsqueda constante de gratificación instantánea y saturar el cerebro con estímulos constantes.

La psicóloga industrial habló sobre el efecto físico de la “dopamina”, un neurotransmisor relacionado con la motivación y el placer. Cuando se activa rápidamente, evita que las personas se esfuercen y lleva a resultados poco satisfactorios en trabajos que requieren esfuerzo.

“La validación social crea un espacio de recompensa que mantiene al cerebro en busca de gratificación rápida con impulsos de dopamina, reduciendo la tolerancia al esfuerzo mental sostenido en otras actividades como la lectura o el ejercicio e incluso interacciones sociales como laborales y personales de la vida real”, dijo.

Agregó que nos cuesta concentrarnos en la lectura, principalmente porque nuestro cerebro se acostumbró a la inmediatez.

Las redes sociales y el contenido digerible (videos cortos, notificaciones constantes) estimulan respuestas constantes y recompensas instantáneas, lo que reduce nuestra tolerancia a actividades más lentas como leer.

Está directamente relacionado, porque mientras más consumimos contenido breve y dinámico, más complejo se nos hace mantener la atención sostenida en textos largos, comunicó.

Al abordar los beneficios de leer, Carol García destaca que son múltiples, desde fortalecer la memoria, desarrollar el vocabulario hasta la resolución de problemas. Al entender y conectar con otras realidades desde los folios, contribuye en el plano emocional.

En el plano emocional, la lectura permite conectar con diferentes realidades, comprender otras perspectivas y desarrollar empatía. Asimismo, actúa como una herramienta eficaz para reducir el estrés y promover la relajación mental”, comunicó García.

Entre más hondo ahondamos en los provechos de la literatura, se habló de los niños y cómo refuerzan capacidades académicas e imaginativas con la lectura. “En niños y adolescentes, la lectura fortalece habilidades académicas fundamentales y favorece el desarrollo integral del lenguaje y la imaginación” dice.