Ajedrezadas de primavera

-Es llamativo que en la actualidad los jugadores de la capital no cuenten con un local de ajedrez. El recinto construido en 1995 por la gestión de la entonces presidenta de la FDA, ingeniera Elizabeth Hazim ante el Presidente Joaquín Balaguer, y que hasta hace un año era el lugar tradicional para organizar eventos, jugar y dar clases, ha pasado a destinos ajenos del Juego Ciencia. Esperemos que en algún momento la FDA logre reconquistar ese espacio para los ajedrecistas de la capital y de todo el país.

-Los Campeonatos nacionales de ajedrez 2026 se organizarán en tres fines de semana en el local del Comité Olímpico Dominicano, desde el viernes 17 de abril hasta el domingo 3 de mayo. Con anterioridad, el pre Nacional se efectuó en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Copa Juan Pablo Duarte en el Albergue Olímpico.

-Recientemente se celebró en Lima, Perú, el Campeonato Continental Femenino de Las Américas donde participaron tres representantes dominicanas. La campeona nacional WFM Patricia E. Castillo Pena, finalizó en el lugar 37 con 4 puntos de 9 posibles, la subcampeona nacional WCM Franchesca Ramírez Luzón terminó en el 33, también con 4 puntos y Miguelina de la Rosa Martínez en el lugar 47 con 3 puntos. En total participaron 55 jugadoras.

-Estos pobres resultados dan una medida de la calidad del ajedrez femenino en el país, donde apenas tenemos una jugadora con 1900 ELO FIDE y aún no contamos con una Maestra Internacional. La realidad es que dicho ajedrez “no tiene quien le escriba” y desde el año 2014, cuando se obtuvieron dos títulos de WFM en la Olimpíada Mundial de Noruega, ha caído en picada sin que la FDA haya encontrado la fórmula para detenerla.

-A comienzos de este mes finalizaron en Costa Rica los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe U20, Open y Femenino, con la participación de numerosos jugadores del área y donde los ganadores de cada categoría obtuvieron el título de Maestro Internacional, que en este caso lo recibieron los representantes de Cuba, tanto en el Open como en el Femenino. En el año 2019, en Honduras, ese título fue obtenido por el criollo Josué Araujo, en la actualidad uno de los jugadores de la élite del país. Sin embargo, en esta ocasión, la República Dominicana no envió ningún representante al evento, aun teniendo jóvenes prometedores con posibilidades de lograr un buen resultado a este nivel.

-Al momento de redactarse estas líneas, el Gran Maestro de Uzbekistán, Javokhir Sindarov (08 dic 2005), se mantiene cómodamente de líder en el Torneo de Candidatos que se celebra en Chipre. Faltando 4 rondas tiene 8 puntos, dos de ventaja sobre el GM Anish Giri de Holanda 6.0. De ganar el evento, el prodigio uzbeko se enfrentaría al actual Campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh.

-El próximo 13 de abril Garri Kímovich Kaspárov cumplirá 63 años. Además de quizás ser el mejor jugador de la historia, es un destacado escritor y un ferviente crítico del Presidente ruso V. Putin; obtuvo la nacionalidad croata en 2014. Fue Campeón del mundo FIDE de 1985 a 1993, y Campeón mundial versión PCA de 1993 a 2000. Sus libros “Mis geniales predecesores” (5 volúmenes), “Garry Kasparov sobre Garry Kasparov” (3 volúmenes) y “Cómo la vida imita al ajedrez”, entre otros, son verdaderas joyas de la bibliografía del Juego Ciencia.

-El novedoso Juego Gueides, pariente cercano al ajedrez, inventado por el dominicano Federico Díaz, ya posee la aplicación WarGame.gueides.com y la plataforma GueidesWG cada día va creciendo. Desde marzo de este año se puede jugar online y decenas de jugadores ya han creado sus usuarios para disfrutar de este interesante juego en el Internet.

-El excampeón mundial Anatoly Karpov afirmó que D. Gukesh fue “campeón por accidente”, muchos lo consideraron un comentario injusto, incluso provocador. Sin embargo, con el paso de los meses y el desarrollo de torneos recientes, la frase comienza a generar una incómoda pregunta: ¿y si Karpov no estaba tan equivocado? La realidad es que desde que alcanzó la cima, el rendimiento del talentoso indio ha estado lejos de la consistencia que se espera de un campeón del mundo.

-La realidad es que los últimos campeones (Ding Liren y D. Gukesh) no han mantenido un nivel de juego acorde al título y muy lejos de la calidad del excampeón Magnus Carlsen, sin dudas el mejor jugador del mundo desde el año 2013 cuando superó a Viswanathan Anand, hasta entonces monarca mundial.

Frases célebres de Anatoli Karpov - duodécimo Campeón mundial 1975-1985

-El ajedrez es mi vida, pero mi vida no es solo el ajedrez.

-El ajedrez está más cerca de las Matemáticas que cualquier otra Ciencia.

-El ajedrez es todo; arte, ciencia y deporte.

-La amenaza de la derrota es más terrible que la derrota misma.

-No es posible derrotar al adversario si se está dispuesto a aceptar unas tablas.