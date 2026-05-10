"¿KLK, Santo Domingo?": Ed Sheeran convierte Estadio Quisqueya en escenario de sentimientos y euforia

Eran exactamente las 9:30 de la noche del sábado cuando las luces del Estadio Quisqueya se apagaron y el artista de origen británico, Ed Sheeran salió al escenario. "¿Klk, Santo Domingo?" fueron sus primeras palabras ante los miles de fanáticos dominicanos que respondieron con una fuerte ovación, preámbulo de lo que sucedería a partir de ese instante de acercamiento al pronunciar una frase que identifica a los dominicanos.

Entre gritos, celulares encendidos y una lluvia de aplausos, sin perder el tiempo el cantautor abrió la noche con la interpretación de ‘You Need Me, I don’t need you’’, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo al mismo tiempo que un juego de luces brillantes acompañaban el ritmo de los fanáticos, que en ningún momento dejaron de brincar y cantar.

Desde el inicio quedó claro que no sería un concierto cualquiera, ya que Sheeran se mostró cercano, relajado y genuinamente emocionado con la reacción del público dominicano.

Un momento emotivo del evento fue cuando llegó el tiempo de la interpretación de la canción “Phothograph”, ya que transformó el estadio en un mar de abrazos y voces quebradas por la emoción.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que hubo un instante que tocó y emocionó profundamente al público, cuando interpretó el tema más emblemático de su carrera musical.

Las letras de “Perfect” cambiaron el ambiente. Las parejas se abrazaron, lloraron y entrelazaron sus manos y con los rostros llenos de sentimientos marcaron el momento más íntimo e emotivo de la noche.

Durante la propuesta, hubo momentos de pura euforia, como cuando sonaron “Shivers”, “Don’t” o “Shape of You”, donde el Quisqueya literalmente tembló entre saltos, coros y las luces de celulares moviéndose al ritmo de la música.

Ed Sheeran logró una conexión con el público dominicano la noche del 9 de mayo en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.GLAUCO MOQUETE/listín diario

La conexión continuó cuando interpretó canciones relacionadas con Justin Bieber, incluyendo “I Don’t Care”. Además, sorprendió haciendo un guiño especial al canadiense, al cantar parte de “Love Yourself”, tema escrito por Sheeran y convertido en uno de los mayores éxitos de Bieber.

Otro de los momentos más especiales ocurrió cuando el cantante desapareció brevemente detrás del escenario, provocando las expectativas del público, hasta que regresó usando una camiseta con la bandera de República Dominicana.

Esto provocó aplausos, emoción y gritos en todo el estadio, al mismo tiempo que comenzaron a grabar de inmediato celebrando el gesto del artista.

Durante la noche, Sheeran llevó al público por un recorrido musical lleno de emociones con temas como “Castle on the Hill”, “The A Team”, “Lego House”, “Eyes Closed”, “Thinking Out Loud”, “Galway Girl” y “Happier”.

Tras casi tres horas de espectáculo, la noche cerró a las 11:25 con “Bad Habits”, dejando a miles de fanáticos todavía cantando incluso mientras abandonaban el estadio.

Antes de despedirse, Ed Sheeran tomó unos segundos para agradecer el cariño recibido en República Dominicana.

“Hasta pronto Santo Domingo, un gusto estar aquí con ustedes, gracias”, expresó el artista antes de abandonar el escenario entre los aplausos, fuegos artificiales y el público que todavía no quería que la noche terminara.