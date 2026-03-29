“Ovejas amamantándose”, de Leo Silverio

Nadie puede oponerse a algo sin conocerlo a fondo.

“Ovejas amamantándose” es un libro de microrrelatos, escrito por Leo Silverio. Estos narran la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo desde varias perspectivas: el tirano, figuras históricas de la época y la gente común de aquella época.

Según la escritora Ana María Shua, un microrrelato es un texto narrativo de máximo una página.

Los microrrelatos son un género tan viejo como la existencia del propio cuento. Por ejemplo, resaltan las fábulas de Esopo, autor griego en los siglos seis y cinco antes de Cristo. Entre sus textos, se encuentran “La tortuga y la liebre”, “El águila y la zorra” y “El lobo en piel de cordero”. Otros autores modernos del género incluyen a Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso e Italo Calvino.

Leo Silverio escribe este libro con un estilo conciso, lleno de subtexto y humor oscuro. “Ovejas amamantándose” emula su visión de la memoria histórica. Al igual que el cerebro humano, la memoria de los pueblos se construye por sucesos puntuales, de manera no lineal y fragmentaria.

El autor cuenta la Era de Trujillo (1930-1961) en microrrelatos para recordar al lector de una verdad incómoda. Desde aquella época, aún arrastramos el machismo, la discriminación racial, la hipocrecía, la corrupción política y el exceso de autoridad.

En cuentos como “Mi patria”, resulta evidente cómo la aparente institucionalidad del país y su carácter presidencialista surgió de la dictadura. De hecho, instituciones modernas del Estado dominicano tuvieron sus orígenes en la Era: el Archivo General de la Nación, Radio Televisión Dominicana, la Policía Nacional Dominicana (como se le conoce hoy), entre otras.

En “Lecciones” se evidencian el machismo y el uso del nacionalismo para justificar crímenes de lesa humanidad.

El cuento “Avaricia” argumenta cómo todo aquel que se opuso al régimen primero lo apoyaba. Cómo todos los antitrujillistas primero fueron trujillistas, en palabras del autor.

Este libro de ficción alterna entre la primera y la tercera persona, para contar historias conocidas y poco conocidas de la época. Leo Silverio se adentra en la mente de Trujillo, la de los agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), celebridades de la época y de muchas más personas que vivieron aquellos tiempos difíciles.

“Ovejas amamantándose” es un libro breve, completo, oscuro e interesante para introducir al lector a cómo la gente vivía en la Era de Trujillo. Este libro no solo cuenta los sucesos de la dictadura, sino los problemas que heredamos desde entonces.

El lector debe interesarse por la historia, porque el autoritarismo y la radicalización política tienden a ser resultados del olvido.

Ficha técnica

Título: Ovejas amamántandose, Microcuentos

Autor: Silverio, Leo

Editorial: Editorial Santuario

Materia: Literatura Dominicana

Público objetivo: General

Fecha de publicación: 22 de diciembre del 2025

Número de páginas: 86

Tamaño: 13.97 x 21.59 centímetros.

Precio: RD$500

Encuadernación: Tapa blanda o rústica

Soporte: Impreso

Idioma original: Español